Deutliches Ja zur Kanti Stein

Bericht aus dem Grossen Rat von Désirée Stutz, Grossrätin SVP, Möhlin

Die letzte Grossratssitzung vor den Herbstferien startete nach der unbestrittenen Einbürgerung von 670 ausländischen Staatsangehörigen gleich lebhaft und diskussionsreich: Das Parlament debattierte, ob gegen das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung das Kantonsreferendum zu ergreifen sei. Mit der Einführung der Individualbesteuerung soll die Heiratsstrafe beseitigt werden. Die Regierung beantragt dem Parlament, das Kantonsreferendum zu ergreifen, weil die Vorlage für den Kanton massive Nachteile in Form eines hohen bürokratischen Aufwands mit sich bringe. Die Argumente für oder gegen das Kantonsreferendum waren vielfältig. Grundsätzlich unterstützten alle die Abschaffung der Heiratsstrafe, aber über das WIE war man sich nicht einig. Nicht wenige unterstützten das Kantonsreferendum aus demokratischen Überlegungen, damit sich das Volk zu einer solch wichtigen Vorlage äussern kann. Mit 71 Ja- zu 59 Nein-Stimmen stimmte das Parlament für das Kantonsreferendum, womit genügend Kantone das Referendum ergriffen haben, so dass die Vorlage dem Schweizer Volk zur Abstimmung unterbreitet wird.

Danach setzte der Grosse Rat die Beratung der Totalrevision des Schulgesetzes fort. Doch die Beratung musste bereits nach den ersten Wortmeldungen wieder unterbrochen werden, weil sich die Kommissionssprecher und die Regierungsrätin über die Formulierung eines Antrags des Regierungsrates nicht einig waren. Neu müssen Lehrpersonen an der Volksschule vor der Anstellung einen Strafregisterauszug vorlegen. Unklar war aufgrund der Formulierung, ob es Ausnahmeregelungen für Stellvertretungen geben soll und wie dies umzusetzen ist. Nach kurzer Pause stellte Stephan Müller (SVP, Möhlin) einen Antrag, damit das Anliegen pragmatisch umgesetzt werden kann, dem das Parlament einstimmig gefolgt ist. Letztlich stimmte der Grosse Rat dem neuen Mittelschulgesetz einstimmig zu und dem neuen Volksschulgesetz grossmehrheitlich; einzig die Grünen sowie Teile der SP lehnten ab.

Weniger Kunst am Bau

Weiter debattierte das Parlament über einen Verpflichtungskredit für die Kanti Stein. Für den Neubau inkl. Übergangslösung, Ausführung und Verpflichtungskredit beantragte der Regierungsrat insgesamt 221,9 Millionen Franken. Während der Neubau und das Projekt grundsätzlich unbestritten waren, wollte eine Minderheit der Kommission 500 000 Franken, die für «Kunst am Bau» vorgesehen sind, um 300 000 Franken kürzen. Der Grosse Rat folgte letztlich dem Minderheitsantrag und kürzte die Gesamtausgaben auf 221,6 Millionen Franken und stimmte dem Kredit mit bloss einer Gegenstimme zu. Weitere 8,5 Millionen Franken genehmigte das Parlament anschliessend für die Anmietung von zusätzlichem Schulraum für die Kantonsschulen Mittelland in Aarau.

Gegen Ende der Sitzung wurde nochmals hitzig debattiert über eine Motion aus den Reihen der SVP und FDP: Die Motionäre verlangten, dass die Gelder des Swisslos-Fonds nur noch für Projekte im Inland verwendet werden dürfen. Mit 71 Nein- zu 59 Ja-Stimmen lehnte der Grosse Rat dieses Ansinnen jedoch ab. (mgt)

KOMMENTAR

Volk soll über Abschaffung der Heiratsstrafe bestimmen

Im Jahr 1984 entschied das Bundesgericht, dass die kantonalen Steuergesetzgebungen die Ehepaare im Verhältnis zu Konkubinatspaaren nicht stärker belasten dürfen. Im Kanton Aargau wurden daraufhin erste Massnahmen ergriffen, die Heiratssteuer wurde aber bis heute nicht vollständig abgeschafft. Steuerlich voll bestraft werden Ehepaare bei der direkten Bundessteuer, was mit dem Bundesgesetz über die Individualbesteuerung nun abgeschafft werden soll. In Bern wurde aber eine Vorlage ausgearbeitet, die einen grossen bürokratischen Aufwand mit sich bringt. Im Kanton Aargau müssten 140 000 neue Steuerdossiers geführt sowie Ehepaare steuerrechtlich «geschieden» und die vorhandenen Güter prozentual aufgeteilt werden. Eine einfachere Möglichkeit stellt die Anpassung der Steuerprogressionskurve dar. Ich befürworte die Abschaffung der Heiratsstrafe, habe dem Kantonsreferendum aber deshalb zugestimmt, damit sich das Volk zu einer Vorlage dieser Tragweite äussern kann.

DÉSIRÉE STUTZ, MÖHLIN