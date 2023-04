Der Titel ist zum Greifen nah

Drei Fricktaler stehen im Playoff-Final

Die drei Fricktaler Volleyballer Reto Giger, Lukas Hasler und Curdin Acklin stehen mit ihrem Team Volley Schönenwerd im Playoff-Final der NLA. Mit zwei Siegen am kommenden Freitag und Sonntag gegen Volley Amriswil könnten sie sich den Schweizermeister-Titel holen.

Wer zuerst drei Siege einfährt, darf sich die Goldmedaille umhängen lassen und den Pokal in die Höhe stemmen. Das ist das klare Ziel von Spielmacher Reto Giger, der seit drei Jahren in Gipf-Oberfrick wohnt. Der 31-jährige Passeur spielte zwei Jahre als Profi in Polen und Estland. Als Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft will er mit seiner Erfahrung und seinem Können sein Team zum Titel führen. Der zweite Gipf-Oberfricker Lukas Hasler hat sich leider kürzlich im Training verletzt und kann im Moment nur mentalen Beistand leisten. Curdin Acklin wurde im Nationalen Trainingszentrum in Aarau ausgebildet und ist seit dieser Saison Teil des Teams. Mit einigen Teileinsätzen zeigte das Herznacher Jungtalent während der Meisterschaft immer wieder sein Potential und ist stets bereit, das Team zu unterstützen, wenn seine Fähigkeiten benötigt werden.

Beide Teams auf Augenhöhe

Die Thurgauer sind in diesem Duell eigentlich in der Favoritenrolle, da sie sich bereits fünfmal den Meistertitel sichern konnten. Mit ihrem gewaltigen Budget haben sie die Möglichkeit acht ausländische Profis im 14er-Kader zu haben. Volley Schönenwerd hingegen liegt die Förderung von Schweizer Spielern am Herzen und hat darum nur drei Nicht-Schweizer im Team. Die Stärke dieser Mannschaft ist der Zusammenhalt untereinander. Jeder ist bereit, alles für seine Mitspieler zu geben. Sie schaffen es mit ihrem Siegeswille und Teamgeist immer wieder, die Amriswiler in Bedrängnis zu bringen und ihnen spielerisch auf Augenhöhe zu begegnen. Die Schönenwerder verloren die ersten beiden Spiele gegen die Ostschweizer jeweils nur knapp, zeigten aber am vergangenen Sonntag Moral und konnten im zweiten Heimspiel einen 3:1-Sieg verbuchen. Sie zeigten von Beginn weg, dass sie weiterhin an den Titel glaubten. Im ersten Durchgang gaben sie vorerst eine 23:19- und 24:22-Führung noch einmal preis, entschieden diesen aber am Ende noch mit 29:27 zu ihren Gunsten wie danach den zweiten mit 25:19. Amriswil, das weniger kompakt agierte, konnte danach zwar verkürzen und im vierten Durchgang herrschte nochmal Spannung pur. Schliesslich nutzte aber die «Schöni-Jungs» den vierten Matchball zum vielbejubelten 29:27-Siegpunkt. Mit diesem Sieg und der starken Leistung tankten sie Moral für den weiteren Verlauf der Finalserie. Am Freitag, 21. April um 19 Uhr steht das zweite Auswärtsspiel in Amriswil auf dem Programm. Natürlich werden sie alles für einen Sieg geben und wollen ein fünftes Entscheidungsspiel am kommenden Sonntag in Schönenwerd erzwingen. (mgt)