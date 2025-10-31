Immobilien
DER STV HERZNACH ZEIGT VOLLEN EINSATZ

  31.10.2025 Fricktal, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

In Gipf-Oberfrick fand am vergangenen Wochenende der diesjährige NWS, organisiert und durchgeführt vom STV Herznach statt. Im Team Aerobic erreichte die Jugend des STV Herznach die Note 8,73. Beim Vereinsgeräteturnen erreichten sie die Note 8,31. Am Sonntag starteten die aktiven ...

