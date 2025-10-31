DER STV HERZNACH ZEIGT VOLLEN EINSATZ

In Gipf-Oberfrick fand am vergangenen Wochenende der diesjährige NWS, organisiert und durchgeführt vom STV Herznach statt. Im Team Aerobic erreichte die Jugend des STV Herznach die Note 8,73. Beim Vereinsgeräteturnen erreichten sie die Note 8,31. Am Sonntag starteten die aktiven ...

In Gipf-Oberfrick fand am vergangenen Wochenende der diesjährige NWS, organisiert und durchgeführt vom STV Herznach statt. Im Team Aerobic erreichte die Jugend des STV Herznach die Note 8,73. Beim Vereinsgeräteturnen erreichten sie die Note 8,31. Am Sonntag starteten die aktiven Turnerinnen des STV Herznach in den letzten Wettkampf in diesem Jahr. Im Team Aerobic Paar wurden Nadine Kläusler und Corina Hartmann Vierte und Franziska Kramer und Eliane Kläusler Zweite. Lia Loosli, Lea Treyer und Tina Rubin wurden im 3er bis 5er Team ebenfalls Zweite. Im Geräteturnen zu zweit wurden Katja Imhof und Selina Schmid 18., Moana Lange und Sarah Rubin Erste. Zum Schluss durfte auch das Team Aerobic des STV Herznach auf das Podest und wurden Dritte. (mgt)