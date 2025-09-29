Immobilien
Der Goldschakal kommt näher

  29.09.2025 Fricktal
Der Goldschakal ist eine eng mit dem Wolf verwandte Art der Hunde. Er ist zwischen 80 und 95 cm lang; seine Schwanzlänge beträgt 20 bis 30 cm und die Schulterhöhe etwa 35 bis 50 cm. Er wiegt ungefähr 8 bis 10 kg. Foto: zVg
Wolf, Luchs und Goldschakal, aber auch die Änderungen in der Jagdgesetzgebung, standen im Mittelpunkt der traditionellen Herbsttagung der Aargauer Jägerinnen und Jäger in Buchs.

«Jagd Aargau versteht die Reduktion des Jagdpachtzinses auch als Verpf lichtung», ...

