Der Goldschakal kommt näher

Wolf, Luchs und Goldschakal, aber auch die Änderungen in der Jagdgesetzgebung, standen im Mittelpunkt der traditionellen Herbsttagung der Aargauer Jägerinnen und Jäger in Buchs.

«Jagd Aargau versteht die Reduktion des Jagdpachtzinses auch als Verpf lichtung», betonte Jagd Aargau-Präsident Gerhard Wenzinger an der Tagung, zu der sich an die 300 Jägerinnen und Jäger eingefunden hatten. Er nahm damit Bezug auf die Absicht des Regierungsrates, die jährlichen Einnahmen aus der Verpachtung der 178 Jagdreviere ab der nächsten Pachtperiode um 100 000 Franken, von derzeit 1,2 auf 1,1 Millionen Franken, zu reduzieren. Mit dieser Massnahme will der Regierungsrat den immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen für die Jagd und dem steigenden Aufwand der Jägerinnen und Jäger Rechnung tragen. Thomas Stucki, Leiter der Sektion Jagd und Fischerei beim Kanton, gab einen Überblick über die Änderungen in der Jagdgesetzgebung auf Bundesebene, die in einigen Punkten auch den Aargau betreffen, was seinen Niederschlag in den Anpassungen der kantonalen Jagdverordnung gefunden hat. Angepasst worden seien auch verschiedene weitere Punkte. Er erwähnte unter anderem die Abgeltung von Schäden, welche durch Biber verursacht werden. Entschädigt werden jetzt auch Schäden an Infrastruktureinrichtungen sowie Massnahmen zur Prävention. Als weiteres aktuelles Thema nannte er die Bejagung von Rothirsch und Gams, für die gegenwärtig eine Abschussplanung erstellt wird. «Der Bund hat uns auch einiges mitgegeben, was wir nicht gesucht haben», so Thomas Stucki mit Blick auf das Nachtjagdverbot, das jetzt in den «Massnahmenplan Schwarzwild» eingearbeitet werde.

Goldschakal kommt

«Wir stellen fest, dass der Goldschakal näher rückt», erklärte Kristina Vogt (Stiftung KORA, Raubtierökologie und Wildtiermanagement), in ihrem Vortrag, in dem sie einen Einblick ins mehr oder weniger heimliche Treiben von Wolf, Luchs und Goldschakal gab und den aktuellen Stand für den Aargau aufzeigte. Nachdem ein Goldschakalrudel in Süddeutschland, in der Nähe der Grenze zum Kanton Schaffhausen, lebe, seien Jungtiere auch in der Schweiz zu erwarten. Mit einem Fotofallen-Projekt will man jetzt den Einmarsch verfolgen. Offenbar ist bisher aber noch kein Goldschakal in die Fotofalle getappt. Der Bestand an Luchsen habe in den letzten Jahren stetig zugenommen, so Kristina Vogt. Im Bereich des Nordjuras, der auch in den Aargau reicht, gehe man von einem mitteldichten Bestand aus.

Die Sichtungen von Wölfen im Aargau bezeichnete sie als Stippvisiten junger männlicher Tiere. So hat man feststellen können, dass die Eltern des Wolfes M163, der seit seinem Besuch im Aargau verschwunden ist, einerseits aus Polen und anderseits vom Balkan stammen. «Ein gutes Beispiel für die Wanderungen des Wolfes», so Kristina Vogt. (mgt/nfz)