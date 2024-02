«Der Einfluss der Gemeinden nimmt ab»

Soll es in Zukunft nur noch eine Einheitspolizei geben?

Im Aargau gibt es seit 2007 neben der Kantonsauch die Regionalpolizei. Geht es nach dem Regierungsrat, soll daraus eine einzige Organisation werden. Im Grossen Rat findet die Debatte zu dieser Vorlage voraussichtlich am 19. März statt. Gar nicht einverstanden mit einer Einheitspolizei ist die Repol-Konferenz. Deren Präsident, Daniel Suter aus Frick, erklärt warum.

Susanne Hörth

Sprach sich der Aargauer Regierungsrat noch 2022 klar gegen eine Einheitspolizei aus, vollzog er im Herbst 2023 eine Kehrtwendung. Das bisherige duale System mit Kantonspolizei und Regionalpolizei erachtete er als nicht mehr sinnvoll. Als Gründe für eine Einheitspolizei werden unter anderem Bevölkerungswachstum, Cyberkriminalität und Mobilität angegeben. Diesen Herausforderungen sei man als einheitliche Organisation besser gewachsen.

Den Sinneswandel des Regierungsrats ist für Daniel Suter nicht nachvollziehbar. Der Fricker Gemeindeammann präsidiert den Führungsausschuss der Polizei Oberes Fricktal sowie die kantonale Repol-Konferenz. «16 Jahre war alles gut. Die Regionalpolizeien bekamen positive Rückmeldungen. Und jetzt gilt das alles nicht mehr.» Das Argument, für Bürgerinnen und Bürger würde sich bei einer Einheitspolizei die schwierige Frage der Zuständigkeit nicht mehr stellen, lässt Suter nicht gelten. Bei Notrufen bleibt die Nummer 117 gleich. Die Leute werden dann an die richtige Stelle weitergeleitet. Gleiches gilt auch bei direkten Besuchen auf den Polizeiposten.

Regionale Verankerung

«Für die Gemeinden ist die Regionalpolizei von grösster Bedeutung. Ihre regionale Verankerung in der Bevölkerung und die Nähe zu den Gemeinden ist sehr wichtig für uns», betont Suter. Ebenfalls sehr wichtig seien zudem die verwaltungspolizeilichen Aufgaben für die Gemeinden. Hierzu gehören etwa Fundbüro, Unterstützung bei der Bewilligung und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für das Betreibungsamt oder die Zuführung renitenter Personen. Daniel Suter zählt ebenfalls die durch die Repols durchgeführten Kontrollen in den Bereichen Gastgewerbegesetz, Ruhetagsregelung, Arbeitsgesetz, Reklamewesen, Taxigewerbe, Preiskontrollen, Tierschutz, Hundegesetz und Abfallbeseitigung auf. «Bei einer Einheitspolizei müssten die Gemeinden für die Erfüllung solcher Aufgaben neue Strukturen aufbauen und auch finanzieren.»

Würde eine Einheitspolizei den Einfluss der Gemeinden verringern? Darauf Suter: «Auf jeden Fall. Auch wenn in der Anfangsphase ein minimales Postennetz politisch vorgegeben ist und die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei von den Gemeinden mit beeinf lusst werden kann, sind die Einflussmöglichkeiten nach der Umsetzung verschwindend klein. Zumal die Gemeinden ihre Autonomie in der Organisation und Führung der Polizei komplett verlieren würden.» Zwar müssten die Gemeinden bei einer Einheitspolizei auch künftig die Kosten für die lokale Sicherheit übernehmen, jedoch hätten sie keinen Einfluss mehr über die Höhe wie auch die Verwendung der Ressourcen, die zur Erfüllung dieser Aufgabe nötig sind.

Sicherheitsempfinden

Bei einem Wechsel des Systems besteht laut Suter das reale Risiko, dass sich die Polizei vor allem aus den ländlichen Gebieten zurückzieht und mehr in den städtischen Gebieten Präsenz markiert. «Aktuell tragen die Regionalpolizeien wesentlich zur Präsenz in allen Regionen bei, was sich positiv auf die objektive Sicherheit wie auch auf das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung auswirkt.» Dass dieses ausgesprochen gut ist, hätte sich bei allen drei Umfragen bestätigt, die seit Bestehen der Regionalpolizeien durchgeführt wurden.

Abgänge bei der Regionalpolizei sind zu befürchten

NFZ: Herr Suter, die Regionalpolizei nimmt in ihrer präventiven Arbeit auch in den Schulen und Kindergärten eine wichtige Rolle ein. Kann der Verkehrsunterricht bei einer Einheitspolizei noch sichergestellt werden?

Daniel Suter: Der Regierungsrat äussert sich im vorliegenden Bericht sehr ungenau. Einerseits spricht er davon, alle Aufgaben der Regionalpolizeien zu übernehmen. Anderseits wird auf verwaltungspolizeiliche Aufgaben verwiesen, die bei den Gemeinden verbleiben sollen, für deren Erledigung es nicht unbedingt ausgebildete Polizisteninnen und Polizisten braucht. Der Verkehrsunterricht ist eine dieser Aufgaben. Zudem wäre die Koordination des Unterrichts bei über 190 Gemeinden für die Einheitspolizei wohl sehr herausfordernd.

Kann bei einer Einheitspolizei die heutige Anzahl der Polizeiposten noch beibehalten werden?

Auch hier spricht der Regierungsrat davon, keine Posten zu schliessen, im Planungsbericht steht: «Reduktion Postennetz in den ersten Jahren nicht sinnvoll». Daraus kann abgeleitet werden, dass es für den Erhalt von Polizeiposten keine Garantie gibt. Dass die Kantonspolizei erst im Jahr 2018 ihr Postennetz von 20 auf nur noch 9 Stützpunkte reduziert hat, spricht für sich.

Welche Rolle spielen die Kosten?

Es gibt zwei Kategorien von Kosten, die zu beachten sind. Die Betriebskosten nach einer allfälligen Einführung einer Einheitspolizei und die Kosten des Transformationsprozesses, bis es so weit ist.

Bei den Betriebskosten dürfte es einen Kostenteiler geben, an dem sich die Gemeinden beteiligen müssen. Im besten Fall wird der Anteil sich in der Höhe der jetzigen Kosten bewegen, welche die Gemeinden für die lokale Sicherheit aufwenden. Wie dann die Aufgaben, welche die Gemeinden weiterhin erfüllen müssen, angerechnet werden, ist noch unklar.

Und bei den Transformationskosten?

Bei den Transformationskosten müsste der Kanton die Gemeinden für die Übernahme von Personal und Einsatzmittel entschädigen wie auch allenfalls getätigte Investitionen für Mieterausbau usw. Auch die ganze Reorganisation der Kantonspolizei hätte erhebliche Kosten zur Folge.

Besteht die Gefahr, dass Mitarbeitende der Regionalpolizeien kündigen würden?

Ja. Zu befürchtende Abgänge von Regionalpolizisten und Polizistinnen in andere Kantone oder in die Privatwirtschaft sind eine unbekannte Grösse. Der Ersatz dieses Personals wird zu erheblichen Kosten führen und vor allem über Jahre hinweg andauern. Die umliegenden Kantone würden sich über neue Polizistinnen und Polizisten freuen. Es würde ihr Personalproblem lösen.

Bewerben sich Frauen und Männer bewusst bei einer Regionalpolizei?

Das ist so. Unsere erste Frage bei Vorstellung ist, warum sie oder er zur Regionalpolizei will. Die Antworten sind fast immer gleich: Die Nähe zur Bevölkerung; arbeiten in einem kleinen Team und mehr draussen in den Gemeinden sein zu können. Unsere Polizisten und Polizistinnen haben die gleiche Ausbildung, weshalb zur Verbesserung der Abläufe in der Zusammenarbeit eine Weiterentwicklung des dualen Systems sinnvoller wäre als die Zerschlagung einer funktionierenden Organisation.

Soll etwas zusammengeführt werden, ist ein Schlagwort stets auch die damit verbundene verbesserte Professionalität…

…unser duales Polizeisystem ist schlagkräftig, effizient, professionell und kostengünstig. Die angeprangerten Schnittstellen, die bei Fallübergaben entstehen, werden durch eine Einheitspolizei nicht ausgemerzt, sondern nur verschoben, weil bei der Kantonspolizei etliche Fälle zur Bearbeitung von der Mobilen Einheitspolizei oder der Stationierten Polizei an spezialisierte Abteilungen zur Weiterbearbeitung übergeben werden.

Im oberen Fricktal unterstützt die Regionalpolizei grössere Anlässe wie etwa die Weihnachtsmärkte oder die Fasnacht. Kann eine Einheitspolizei diese Unterstützung ebenfalls gewährleisten?

Die Frage stellt sich wohl eher, will die Einheitspolizei solche Aufgaben übernehmen, die auch durch private Verkehrssicherheitsdienste erledigt werden können? Wohl kaum.

Als Präsident der Repol-Konferenz kämpfen Sie mit klaren Worten. Welche Argumente bringen Sie als Behördenmitglied und Privatperson zusätzlich ein?

Ich bin nicht nur seit 23 Jahren im Gemeinderat tätig und davon 11 Jahren als Gemeindeammann, sondern auch Unternehmer. Und ich würde nie ein funktionierendes, bewährtes und kostengünstiges System, ohne jegliche Effizienzsteigerung mit nicht beeinflussbaren Risiken beim Transformationsprozess verändern und das erst noch gegen den Willen der Eigentümer und dem Personal.