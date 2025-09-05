Der Dorfladen in Zuzgen

Als die Brogli AG im März mitteilte, dass Ende Juni der Dorfladen geschlossen werden würde, war diese Ankündigung überraschend, aber nachvollziehbar. Trotzdem war es für viele unvorstellbar, keinen Dorfladen mehr zu haben. Seit mehreren Jahrzehnten war ...

Als die Brogli AG im März mitteilte, dass Ende Juni der Dorfladen geschlossen werden würde, war diese Ankündigung überraschend, aber nachvollziehbar. Trotzdem war es für viele unvorstellbar, keinen Dorfladen mehr zu haben. Seit mehreren Jahrzehnten war «Brogli» ein wichtiger Bestandteil des Dorfes. Man bekam bei ihm praktisch alles. Und wenn etwas nicht im Sortiment war, konnte man es bestellen. Der Kundenservice war vorbildlich und Zuzgen war stolz darauf, «den Brogli» zu haben. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Familie Brogli.

Der Wunsch, weiterhin in Zuzgen einkaufen zu können, wurde mit dem Prima-Laden zur Realität. Das Angebot an Lebensmitteln und Produkten für den täglichen Bedarf ist geblieben. Zudem bemüht sich Herr Mahendran, die Wünsche der Kunden zu erfüllen und auch regionale Produkte anzubieten. Aber der neue Laden ist kein Selbstläufer, er braucht die Unterstützung und Solidarität der Dorfbevölkerung, so wie es der «alte» gebraucht hätte. Wenn jeder Haushalt pro Monat für gut 40 Franken einkauft, hat unser neuer Dorfladen längerfristig eine Chance zu überleben. Es liegt also in unseren Händen.

RENALD MÜLLER, ZUZGEN