Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Der Dorfladen in Zuzgen

  05.09.2025 Leserbriefe

Als die Brogli AG im März mitteilte, dass Ende Juni der Dorfladen geschlossen werden würde, war diese Ankündigung überraschend, aber nachvollziehbar. Trotzdem war es für viele unvorstellbar, keinen Dorfladen mehr zu haben. Seit mehreren Jahrzehnten war ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote