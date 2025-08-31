Denkimpuls 3 – Kommen Sie mit auf unsere «Denkreise»

Was wäre, wenn wir mehr Denkies statt Selfies machen würden? Oder weshalb Krisen mutiges Selbstdenken erfordern.

Von Hans A. Wüthrich, emeritierter Universitätsprofessor und Fachbuchautor, Rheinfelden

Kaum wird die Welt unübersichtlich, verlagert sich der Wunsch nach Orientierung auf vermeintlich starke Figuren. Inmitten multipler Krisen sehnen wir uns nach Persönlichkeiten, die Halt versprechen. Doch was, wenn genau dieser Reflex, das Outsourcen unserer Denkverantwortung, uns in die Sackgasse führt?

Die jüngsten politischen Entwicklungen zeigen ein bekanntes Muster: Überhöhte Erwartungen an einzelne Politikerinnen und Verantwortungsträger, die mehr als psychologische Sicherheit kaum leisten können. Inhalte? Zweitrangig. Hauptsache, jemand wirkt, als hätte er oder sie einen Plan. Dabei offenbart sich in der Krise nicht die Stärke von Führung, sondern die Schwäche kollektiven Selbstdenkens. Wer denkt, macht sich angreifbar. Wer zweifelt, verangsamt. Und wer eigene Gedanken äussert, steht schnell allein da. Eigenständiges Denken ist zur Randnotiz verkommen, unbequem, mühsam, anstrengend. In einer Welt, die für alles eine Antwort hat, sei es durch Algorithmen oder Talkshows, hat das Suchen nach eigenen Antworten Seltenheitswert. Dabei ist genau das der Drehund Angelpunkt jeder aufgeklärten Gesellschaft.

Wolf Lotter bringt es auf den Punkt: «Macht weniger Selfies und mehr Denkies!» Ein kluger Rat für eine Zeit, in der das Denken zur letzten Bastion der Freiheit wird. Denn Gedanken sind nicht nur Reaktionen, sie sind Konstruktionen unserer Wirklichkeit.

Wer selbst denkt, trainiert den geistigen Muskel, den wir gerade kollektiv verkümmern lassen. Wer seine Welt nicht selbst denkt, lebt in der eines anderen. In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz stets dominanter wird, wird das kritische, kreative und eigenständige Denken unverzichtbar. Nur wer denkt, handelt auch wirklich selbst. Und nur wer handelt, verändert etwas. Die zentrale Frage lautet daher: Wie kommen wir vom konsumierenden zum schöpferischen Geist zurück?

Zwei persönliche Reflexionsfragen:

• Wie unterscheide ich zwischen Wissen, Meinung und eigenständigem Denken?

• Was wäre, wenn ich meine Gedanken so verantwortete wie meine Handlungen?

Atypischer Tauchgang – die Einladung für ein persönliches Experiment:

Lesen Sie einmal pro Woche in Ihrer bevorzugten Zeitung einen Artikel zu einem Ihnen unbekannten Thema und entwickeln Sie eine Neugier für Dinge, die Sie nicht interessieren. Tauchen Sie in die fremde Materie ein, bemühen Sie sich den Inhalt zu verstehen und setzen Sie diesen in Beziehung zu Ihrer vertrauten Denkwelt. Nach einer gewissen Zeit erkennen Sie, ob neue Denkvernetzungen entstanden sind und es gelungen ist, die intellektuelle Trägheit zu überwinden.

Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen. Ihre Meinung interessiert uns: redaktion@nfz.ch

Die «Denkreise» will aufrütteln – leise, aber nachhaltig. Jede Etappe bietet eine Möglichkeit, die eigene Erfahrungswelt kritisch zu hinterfragen. Denken jenseits der Norm kratzt an Gewissheiten. Es weitet den Blick für das, was denkbar ist. Machen Sie mit. Denken Sie mit. Und vielleicht auch: Denken Sie um!