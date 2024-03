Das Mehrzweckgebäude in Zeiningen wird gebaut

Bei der Urnenabstimmung am vergangenen Sonntag wurde der Baukredit mit 545 Stimmen angenommen. Das Pro-MZG-Komitee freut sich über diesen wichtigen Sieg in diesem sehr emotionalen Abstimmungskampf. Es zeigte sich, dass der Zeininger Bevölkerung die Weiterentwicklung des Dorfes am Herzen liegt und darum die Mehrheit «Ja» gestimmt hat. Sie wollen mit dem Neubau einen Aufenthaltsort und Treffpunkt in der Gemeinde schaffen. Gleichzeitig wird das Raumproblem der Schule, der Musikschule, vom Mittagstisch sowie den Kultur- und Sportvereinen sowie weiteren Institutionen gelöst. Mit dem Projekt entsteht ein zeitgemässes, funktionales Gebäude, das dem Wachstum entspricht und die Attraktivität von Zeiningen steigert. Die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen wird geschätzt, indem sie zeitgemässe Strukturen erhalten für ihr Engagement zum Wohle des Dorfes. Im Mitteldorf wird anstelle der alten Mehrzweckhalle neuer Wohnraum ermöglicht. Die Verantwortlichen der Gemeinde sind froh, dass der Baukredit angenommen wurde und es keine weiteren Verzögerungen gibt, denn die Schule braucht dringend neue Schulräume! Das Projekt ist sinnvoll und nachhaltig geplant mit einem weitsichtigen Raumprogramm. Im Neubau wird eine angenehme Atmosphäre für die unzähligen Konzerte und Anlässe geschaffen, bei der sich Gäste und Gastgeber wohlfühlen werden.

Der Gemeinderat und auch die Spezialbaukommission nehmen aber auch die Nein-Stimmen ernst, die ihre Vorbehalte gegenüber der finanziellen Belastbarkeit der Gemeinde zeigen. In der Vergangenheit hat die Gemeinde aber eine vorsichtige Steuerpolitik betrieben. Schulden konnten abgetragen und Vermögen gebildet werden. Gemäss Aussagen von Vertretungen der Finanzkommission und Finanzexperten aus Zeiningen wird die Jahresrechnung der Gemeinde auch künftig positiv abschliessen. Die geplanten Investitionen sind verkraftbar und der Steuerfuss wird trotz Neubau gleichbleiben.

Im Namen des Pro-MZG-Komitees bedanke ich mich bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für die Annahme des Baukredites und freue mich, dass in der Aennermatt bald ein schöner Neubau entsteht, auf den wir alle stolz sein können!

REGULA RÜGGE, LEITERIN PRO-MZG-KOMITEE, ZEININGEN