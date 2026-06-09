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Das Hühnerhaus

  09.06.2026 Leserbriefe

Ein Hühnerhaus wollt Meier bauen. Ohne auf’s Gesetz zu schauen. Doch hat er sich da bös geirrt. Was nachher kam, noch mehr verwirrt. Zum Baugesuch eine Busse noch. Die Wut im Meier höher kroch. Die neaue Fahne wird nicht gehisst. Der Neider sie wohl nicht vermisst. Ganz ...

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