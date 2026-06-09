Das Hühnerhaus

Ein Hühnerhaus wollt Meier bauen. Ohne auf’s Gesetz zu schauen. Doch hat er sich da bös geirrt. Was nachher kam, noch mehr verwirrt. Zum Baugesuch eine Busse noch. Die Wut im Meier höher kroch. Die neaue Fahne wird nicht gehisst. Der Neider sie wohl nicht vermisst. Ganz anders aber der Verlauf. Der Amme meldet sich zum Kauf. Ganz überrascht war da der Meier. So einen Entscheid erwartet keiner. Er kam her und bot mir die Hand. Was ich im Moment gar nicht verstand. Dann kamen wir noch überein, dass Frieden zwischen uns muss sein. Die Wahl zum Amman war umstritten. Auch andere wollten sich einmitten. Vielen gab es doch zu denken, ob ein Deutscher wohl das Dorf kann lenken? Doch Andreas Geiss mit seiner Art, viele Menschen um sich schart. Ihm sei gegeben Glück und Geduld. Der Bürger auch, trägt dazu Schuld. Ein akzeptabler Präsident, wohl kaum ein Dorf sein Eigen nennt. Zu wünschen ist Andreas Geiss, zur Gmeindsversammlig – und wer weiss, dass Bürger kommen, gar 30 Prozent, das hat er verdient, der Präsident. Denn mit ihm ist zu erwarten, dass jetzt Projekte nicht ausar ten. Wir konnten uns in Frieden einigen. Alles Gute dem Dorfe Zeinigen.

WERNER MEIER, ZEININGEN