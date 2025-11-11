Das «Ding» am Poetry Slam in Möhlin

Letzten Freitag durften die Gemeindebibliothek Möhlin und die Offene Jugendarbeit Möhlin (Jam!) zum 6. Chäller-Slam einladen. Wie alle Jahre führte Dominik Muheim, Gewinner des «Salzburger Stier 2024», durch den ...

Ein wortgewandter und unterhaltsamer Abend

Letzten Freitag durften die Gemeindebibliothek Möhlin und die Offene Jugendarbeit Möhlin (Jam!) zum 6. Chäller-Slam einladen. Wie alle Jahre führte Dominik Muheim, Gewinner des «Salzburger Stier 2024», durch den Abend.

Die Auftretenden boten dem Publikum auch dieses Jahr ein vielfältiges Abendprogramm. Vom «nichtbenennbaren Ding» über das «nie wieder Verlieben» bis zum «spontanen Waldspaziergang» – es waren fantastische sechsminütige Slams. Es wurde herzhaft gelacht und geschmunzelt.

Biedermann macht’s

Die Gäste kürten am Schluss Annika Biedermann zur Siegerin. Wen verblüfft’s: Biedermann ist die Siegerin der Poetry Slam Schweizermeisterschaft 2025. Sie durfte den traditionellen Preis, eine Flasche Whiskey, nach Hause nehmen. Olga Lakritz, Bernadette Brusa und Raphael Reift boten zusammen mit der Gewinnerin einen unterhaltsamen Abend. Die Gemeindebibliothek Möhlin und die Offene Jugendarbeit Möhlin (Jam!) sind sich einig: der 7. Chäller-Slam wird folgen. (mgt)