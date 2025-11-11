Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Das «Ding» am Poetry Slam in Möhlin

  11.11.2025 Möhlin
Siegerin Annika Biedermann Foto: zVg
Siegerin Annika Biedermann Foto: zVg

Ein wortgewandter und unterhaltsamer Abend

Letzten Freitag durften die Gemeindebibliothek Möhlin und die Offene Jugendarbeit Möhlin (Jam!) zum 6. Chäller-Slam einladen. Wie alle Jahre führte Dominik Muheim, Gewinner des «Salzburger Stier 2024», durch den ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote