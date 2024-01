Darf man nach den Sternen greifen?

Selbstverständlichkeiten werden oft dann erst wahrgenommen, wenn sie es nicht mehr sind oder zumindest temporär ausser Kraft treten. Darum spielt auch der Kaistenberg in diesem Artikel eine Rolle.

Susanne Hörth

«Zeit ist eine Gefühlseinheit» titelte ich vor einem Jahr meine persönlichen Betrachtungen zum Jahresende. Unverändert geblieben und gleichwohl wieder ganz anders auch die damalige Aussage «Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht und dabei trotzdem vieles eine schiere Unendlichkeit dauert.» Ein Widerspruch, der keiner ist. Im Mittelpunkt des Artikels standen zu jenem Zeitpunkt die nach 14 Monaten zu Ende gegangene Schliessung der Kaistenbergstrasse sowie unsere damals bereits ein Dreivierteljahr dauernde Gastfreundschaft für drei ukrainische Gef lüchtete. Die schnellste Verkehrsverbindung zwischen Laufenburg und Frick ist mittlerweile seit über einem Jahr wieder offen. Vergessen damit auch die mühsamen, zeitraubenden Umfahrungen. Die Strasse ist längst wieder das, was sie vor ihrer Sanierung war: eine stets verfügbare Selbstverständlichkeit. «Eine schöne und gute Strasse durch eine schöne Landschaft», findet unsere Gastfrau. Sie selbst muss, weit weg von ihrem Zuhause, noch immer auf früher gelebte Selbstverständlichkeiten verzichten. Sie, ihr Sohn und ihre Mutter leben noch bei uns. Gerade eben haben wir uns an jene Stunden erinnert, als ich sie in Aarau bei der kantonalen Flüchtlingsunterkunft abgeholt habe. Unsicher schweigend, mit starrem Blick nach vorne, fuhren wir zu mir nach Hause.

Wir kannten uns nicht, konnten uns nicht verständigen, wussten nichts voneinander und sie hatten keine Ahnung, was sie hier im Fricktal bei uns erwartete. Schon allein der Weg über die geschwungenen Strassen durch eine von vielen Hügeln geprägte Landschaft sorgte bei den aus einer bevölkerungsreichen Grossstadt stammenden Ukrainern für Staunen und Erschrecken gleichermassen. Ein paar Wochen später, unsere Kommunikation funktionierte dank Sprach-App relativ gut, waren die beiden Frauen voller Bewunderung für die ländliche Region. Sie haben mittlerweile auch Ausf lüge in die wirklichen Bergregionen unseres Landes gemacht. Dort, wo man beinahe nach den Sternen greifen kann.

Im ersten Jahr bei uns hofften sie, ihre Geburtstage sowie Weihnachten wieder zuhause in der Ukraine bei Ehemann und Vater des Buben verbringen zu können. Mittlerweile haben sie ihre Geburtstage schon zweimal bei uns in der Schweiz gefeiert. Nachdem die von ihnen gepf legte Blumenpracht vor dem Haus im letzten Jahr verblüht war, haben sie im Herbst 2022 neue Blumenzwiebeln in die Erde gedrückt. Und auch deren Wachstumskreis ist bereits wieder vorbei, neue Blumenzwiebeln wurden gepflanzt.

Die Fichte, die ich vor einem Jahr in der Adventszeit extra für die kleine Familie gekauft habe, hat zwischenzeitlich einen grösseren Topf erhalten. «Vielleicht möchtest Du die Tanne jemanden schenken, dem sie dann an Weihnachten viel Freude bereiten kann», sagte die jüngere Gastfrau in diesem Sommer zu mir. Ich habe es nicht getan.

Der kleine Tannenbaum steht jetzt, wieder liebevoll von der Familie geschmückt, bereit für sein nächstes Fest. «Die Zeit vergeht so schnell», sind wir uns einig. Nach 21 Monaten können wir uns auf Deutsch verständigen. Trotz aller Erschöpfung, die sich nach der mittlerweile doch langen Zeit immer mehr bei uns allen bemerkbar macht, wissen wir eines ganz genau: Wir werden die Hoffnung auf baldigen Frieden nicht aufgeben und immer wieder nach den Sternen greifen