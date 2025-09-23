Clubmeisterschaften der Junioren beim TC Möhlin und TC Rheinfelden

Die Tennis Junioren-Clubmeisterschaften der beiden Vereine TC Möhlin und TC Rheinfelden fanden kürzlich statt. Das Turnier bietet für die Junioren die Möglichkeit, direkt in der Region wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln und ist auch für nicht-lizenzierte Spielerinnen ...

Dieses Jahr traten insgesamt neun Nachwuchsspieler an. In der Kategorie Boys 14&U setzte sich am Ende David Bianu durch und entschied das Finale gegen Gergö Sárdi für sich. In der Kategorie Boys 12&U lieferten sich Ramin Safaei und Christian-Koray Hänggi ein spannendes Duell, welches von Ramin Safaei gewonnen wurde. (mgt)

