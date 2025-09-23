Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Clubmeisterschaften der Junioren beim TC Möhlin und TC Rheinfelden

  23.09.2025 Rheinfelden, Sport

Die Tennis Junioren-Clubmeisterschaften der beiden Vereine TC Möhlin und TC Rheinfelden fanden kürzlich statt. Das Turnier bietet für die Junioren die Möglichkeit, direkt in der Region wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln und ist auch für nicht-lizenzierte Spielerinnen ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote