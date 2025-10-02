Chortus jubilierte

Konzert in der Kapuzinerkirche

Mit dem Projektchor «Chortus» freute sich Hansjürg Brun ganz besonders, kürzlich zahlreiche Gäste zum Jubiläumskonzert in der Kapuzinerkirche willkommen zu heissen. Speziell erfreulich war, dass auch «Noch-Stadtammann» Franco Mazzi sowie Stadtrat Dominik Burkhardt mit Partnerin dem Chor die Ehre erwiesen. Kaum zu glauben, dass der Chor unter der umsichtigen Leitung von Roberto Vacca bereits seit fünf Jahren besteht. Seit Anfang seiner Gründung, hat sich «Chortus» auf alte Volkslieder aus ganz Europa spezialisiert. Diese entstanden oft anonym und sind ein Ausdruck gemeinsamer Sprache, Kultur und Traditionen.

Auch in diesem Jahr präsentierte der Chor ein Programm mit Liedern aus acht verschiedenen Ländern in sieben Sprachen. Das Motto des Konzerts lautete «Ich fahr dahin». In mehreren Liedern stand der Abschied im Mittelpunkt. Oft bleibt der Grund dafür offen, wie im Brahms-Lied «Ich fahr dahin» oder in «Ay linda amiga». In anderen Stücken hingegen ist der Anlass klarer erkennbar, etwa im «Dat du min Leevsten büst» (das Krähen des Hahns), im «Dorma bain» (das Untergehen der Sonne) oder im «Kad si bila Mare» (der Abschied von der Kindheit).

Der Chor wurde wiederum von zwei Instrumentalistinnen begleitet: Céline Lino, Cellistin, und Orsolya Sepsi, Geigerin, unterstützten nicht nur die Gesangsstücke, sondern begeisterten das Publikum auch mit ihren instrumentalen Zwischenspielen zusammen mit Roberto Vacca. Zu hören waren unter anderem zwei rumänische Tänze, Shostakovichs Walzer aus der Jazz Suite Nr. 2 sowie eine Tarantella aus Neapel. Nach dem französischen Trinklied «Tourdion», welches als anspruchsvoller vierstimmiger Kanon gesungen wurde, ergriff Jo Peeters das Wort zur Verabschiedung. Er bedankte sich bei den Instrumentalistinnen, dem Chorleiter und den Sängerinnen und Sängern indem er jedem eine Rose aus einem grossen Blumenstrauss überreichte. Zudem bedankte er sich herzlich bei dem scheidenden Stadtammann Franco Mazzi für seinen Einsatz für die Kultur in Rheinfelden. Peeters mutmasste, dass es für den bald 66-jährigen Herrn Mazzi wohl ein «Ich fahr dahin, wenn es muss sein» war und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute im Sinne vom Lied von Udo Jürgens: «Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, da hat man Spass daran». (mgt)

Wer beim Chorprojekt 2026 mitmachen möchte, darf sich gerne auf www.chortus.ch registrieren, um rechtzeitig alle notwendigen Informationen zu erhalten.