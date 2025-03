Chiara Leone meisterhaft

Am vergangenen Wochenende trafen sich in Bern die besten Druckluftschützen der Schweiz. Auch fünf Mitglieder der Sportschützen Frick hatten sich für die Schweizermeisterschaft Gewehr 10m qualifiziert. Riwana Plattner startete im Feld der Juniorinnen U21; Alexander Buttazzo, Hans Welte und Ignaz Welte traten in der Kategorie Seniorinnen und Senioren an, wobei Alexander Buttazzo den guten 17. Rang erreichte.

Am Sonntag stand die Schweizer Elite am Start. Chiara Leone zeigte, dass sie auch mit dem Luftgewehr in Form ist. Sie gewann bei den Frauen souverän den Meistertitel, Silber ging an Muriel Züger und Bronze holte Barbara Schläpfer. Leone reist nun bald an die Indoor-Europameisterschaft nach Osijek.

Für die Druckluft-Gewehrschützen Frick geht eine sehr erfolgreiche Saison zu Ende. Die erste Mannschaft steigt in die erste Liga auf. Dies auch dank der Unterstützung von Chiara Leone, welche einzig in der letzten Runde eine neun geschossen hat. (mgt)