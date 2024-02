Drei Schweizerinnen im Dreistellungs-Final in Kairo

Die Fricker Profi-Schützin Chiara Leone knüpft leistungsmässig nahtlos an die erfolgreiche Saison 2023 an, als sie gleich fünffache Weltmeisterin wurde. Am Weltcup in Kairo gewinnt sie Silber. Neben Leone konnten ...