Cedric Meyer – die ideale GPFK-Besetzung

Am 28. September dürfen wir in Rheinfelden auch die Mitglieder der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK) wählen. Von den neuen Kandidaten verfügt der Jüngste über den besten Leistungsausweis. Cedric Meyer hat nicht nur Wirtschaft studiert, sondern ist auch Sekretär der Luzerner GPFK. Wir dürfen von ihm also auch neue Impulse erwarten. Speziell möchte ich auch seinen politischen Gestaltungswillen hervorheben. Er ist regelmässiger Teilnehmer an den Gemeindeversammlungen und hat dort auch schon mehrere prägnante Voten abgegeben. Sein Plakattext bringt die Sache auf den Punkt. Jung, fair, kompetent sind bei ihm mehr als Schlagworte. Sie charakterisieren einen tollen Menschen. Setzen Sie Cedric Meyer unbedingt auf Ihren Wahlzettel. Herzlichen Dank.

WALTER JUCKER, RHEINFELDEN