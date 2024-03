Im Rahmen der Frauen Handball-EM in Basel (28.11.-3.12.) organisieren der Schweizerische Handball-Verband und der TV Möhlin den Begleit-Anlass «Nati trainiert Nordwestschweiz» in Möhlin. So ist morgen Samstag, 9. März, Nationalspielerin Charlotte Kähr zu Gast im ...