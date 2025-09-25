Bund für E-ID verantwortlich

Die FDP-Frauen Fricktal trafen sich zum Politlunch, wo sie sich die Vorlagen der Volksabstimmung vom 28. September erläutern liessen. Präsidentin Susanna Schlittler begrüsste die engagierte Jungpolitikerin Jael Jegge (Bild) als Referentin (Vizepräsidentin der Jungfreisinnigen Sektion Brugg-Fricktal).

Zur Vorlage E-ID-Gesetz räumte sie ein, dass sie im Jahr 2021 gescheitert sei. Grund dafür sei gewesen, dass für deren Ausstellung ein privater Anbieter vorgesehen gewesen sei. Das neue Gesetz schaffe die Grundlage für eine staatliche ID. Nun sei der Bund sowohl für die Herausgabe als auch für die Sicherheit der Daten bei der Bestellung verantwortlich. Wie Bundesrat und Parlament empfiehlt sie daher ein Ja. Bei der Vorlage Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften wies Jegge auf die Einführung des Eigenmietwerts im Jahr 1915 hin, als die Zollerträge infolge des Ersten Weltkriegs einbrachen. Per Notrecht führte der Bundesrat die Steuer ein zweites Mal ein, um den kriselnden Bundeshaushalt während der Weltwirtschaftskrise zu sanieren. Noch heute leisteten Hausbesitzer eine Abgabe auf ein fiktives Einkommen. Zwar seien Abzüge von Schuldzinsen sowie von Renovations- und Unterhaltskosten möglich, dennoch befürworte sie die Abschaffung des Eigenmietwerts. (mgt/nfz)