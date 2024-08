Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden an diversen Stellen im Rhein in Laufenburg Blaualgen gesichtet. Blaualgen kommen in stehendem und langsam fliessendem oder gestautem Gewässer vor. Weitere Informationen und Empfehlungen fürs Schwimmen/Baden und für Hundehalter/innen finden Sie im Flyer des Kantons Aargau, welcher der Homepage entnommen werden kann. (mgt)