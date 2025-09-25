Gegen noch mehr Verkehr auf den Strassen

Während der Hauptverkehrszeiten staut sich auf den Strassen in und um Laufenburg, Stein und Frick der Individualverkehr. Der Fricktaler SVP-Nationalrat Christoph Riner und der Zurzibieter Mitte-Nationalrat Andreas Meier fordern in einem Vorstoss die Wiederaufnahme der Rheintallinie Laufenburg-Koblenz für den Personenbahnverkehr.

Susanne Hörth

Die Bevölkerung wächst, ebenso nimmt die Zahl der Arbeitsplätze zu. Im Sisslerfeld tut sich mit der geplanten Ansiedlung der Firma Bachem aktuell gerade einiges. Das Thema Verkehr/Mobilität beschäftigt dieses Unternehmen wie auch die Gemeinden, den Kanton, die Politik sowie den Planungsverband Fricktal Regio.

Bereits vor zwei Jahren reichte Mitte-Nationalrätin Marianne Binder für eine Verbesserung der Verkehrssituation einen Vorstoss ein. Sie forderte die Wiederinbetriebnahme der Bahnlinie zwischen Laufenburg und Koblenz für den Personenverkehr. Als Binder in den Ständerat gewählt wurde, übernahm Parteikollege Andreas Meier das Sachgeschäft. Vor zwei Wochen hätte der Vorstoss im Nationalrat behandelt werden sollen. Weil die vorgehenden Geschäfte mehr Zeit beanspruchten, «kam es nicht mehr zur Behandlung an diesem Tag und dies bedeutete Abschreibung», erklärt der SVP-Nationalrat Christoph Riner gegenüber der NFZ. «Wenn ein Vorstoss im Nationalrat nicht innert zwei Jahren behandelt wird, so wird er unbehandelt abgeschrieben.» Er fügt an: «Wäre er vor zwei Wochen behandelt worden, hätte er durchaus gute Chancen gehabt, wir haben viel Vorarbeit geleistet.» Weil die Wiederherstellung und der Ausbau des durchgehenden Personenund Güterverkehrs auf der Strecke Winterthur-Basel via Laufenburg-Koblenz aus Sicht von Andreas Meier und Christoph Riner aktueller ist denn je, reichen die beiden Nationalräte die gleiche Forderung jetzt nochmals ein.

Attraktiver für Reisende

«Die Erreichbarkeit von Wohn- und Arbeitsregionen entlang des Rheins würden verbessert und auch die Gemeinden und KMU entlang der Strecke würden profitieren», sind sich beide Politiker sicher. Sie verweisen zudem auf einen Vorstoss, den der Aargauer Regierungsrat erst kürzlich entgegengenommen und damit die Bereitschaft signalisiert hat, eine Eingabe eines Fernverkehrsbetreibers zu unterstützen.

«Mit rund 50 Millionen Franken beteiligt sich die Schweiz an der Elektrifizierung der Bahn entlang des Rheins in Deutschland. Da sind Investitionen entlang des Rheins in der Schweiz natürlich mehr als angezeigt», unterstreichen Christoph Riner und Andreas Meier ihre Forderung. «Mit einem Ausbau liesse sich ein attraktives Fernverkehrsangebot zwischen zwei Grossstädten wiederherstellen», wird im Vorstoss aufgeführt. Ebenso, dass die Entwicklung des Wirtschafts- und Industriegebiets Sisslerfeld, die Bedeutung des Zürcher Unterlands sowie das touristische Potenzial am Hochrhein den Bedarf dieser Rheintalstrecke verstärken würden. Zu den Kosten wird auf eine Studie verwiesen. Diese wurde im Auftrag des Kantons Aargau erstellt und beziffert die Investitionskosten auf 230 bis 345 Millionen Franken mit jährlichen Betriebskosten von rund 30 Millionen Franken.

«Ich hoffe sehr, dass der Vorstoss innert nützlicher Frist behandelt wird», so Christoph Riner. «Jetzt ist es natürlich meine Aufgabe, dass die Mehrheitsverhältnisse bei der nächsten Behandlung positiv sind, dazu pflege ich weiterhin den Austausch und führe überparteiliche Gespräche mit Nationalratskollegen aus allen Regionen der Schweiz.»