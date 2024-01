Besucherrekord bei den Salinen

Die Salinen-Standorte sind beliebte Ausflugsziele in der Schweiz. Zum ersten Mal in der Geschichte der Schweizer Salinen wurden die drei Standorte letztes Jahr insgesamt von über 100 000 Gästen besucht. Dabei stieg die Anzahl an Besuchenden an jedem der drei Standorte. Das Salzbergwerk in Bex (VD) ist traditionell eine stark besuchte Sehenswürdigkeit. So besuchten 87 205 Personen den Standort und damit 5153 mehr als noch im Vorjahr. Die touristischen Elemente an den Salinen-Standorten Schweizerhalle und Riburg wurden letztes Jahr neugestaltet und im Oktober 2023 mit neuen Erlebnisrundgängen wiedereröffnet. Die beiden Standorte in der Nordwestschweiz verzeichneten im Jahr 2023 insgesamt 12 884 Besucherinnen und Besucher. (nfz)