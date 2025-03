768 000 Franken Ertragsüberschuss

Jahresabschluss der Einwohnergemeinde Frick

Die Erfolgsrechnung 2024 der Einwohnergemeinde Frick schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 768 000 Franken ab. Zum guten Jahresabschluss, der um über 660 000 Franken über dem Budget liegt, trugen verschiedene Faktoren bei.

Der Steuerabschluss übertraf mit total 18,96 Millionen Franken das Budget insgesamt um 116 000 Franken. Gegenüber dem Steuerabschluss des Jahres 2023 sind total Mehrerträge von 1,621 Millionen Franken zu verzeichnen. Die Einkommens- und Vermögenssteuern erreichten mit 15,14 Millionen Franken das Budget um zirka 1,06 Millionen Franken nicht. «Eine Ursache dafür liegt darin, dass die im Budget angenommene Einwohnerzahl von 6100 im Rechnungsjahr 2024 noch nicht erreicht wurde. Dies, nachdem erst ein kleinerer Teil der im Bau stehenden Wohnungen bereits bezugsbereit war, als bei der Budgetierung angenommen worden war», hält der Gemeinderat Frick in einer Medienmitteilung fest. Die Gewinnsteuern juristischer Personen lagen mit 1,995 Millionen Franken um rund 695 000 Franken über Budget, die Quellensteuern übertrafen mit 999 000 Franken den Voranschlag um zirka 160 000 Franken. Mit netto 826 000 Franken konnte ein deutlich höherer Ertrag aus Sondersteuern (Nachsteuern, Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern) erzielt werden als mit 580 000 Franken budgetiert.

Höhere Restkostenfinanzierung

Das Budget konnte dank einer grossen Disziplin in fast allen Abteilungen unterschritten werden. Besonders erfreulich sind die rückläufigen Kosten im Bereich der sozialen Sicherheit, die um 265 000 Franken unter dem budgetierten Aufwand lagen. Eine bedeutende Budgetüberschreitung von total 428 000 Franken resultierte bei den Beiträgen an die Restkostenfinanzierung für die Betreuung in Kranken- und Pflegeheimen und die ambulanten Pf legeleistungen mit total 1,645 Millionen Franken.

Diese Kosten betrugen noch im Jahr 2018 612 000 Franken. Innerhalb von sechs Jahren ist damit eine Steigerung von über einer Million Franken zu verzeichnen. Die Beiträge fallen jährlich an. «Nur schon aus diesem Beispiel geht hervor, wie anspruchsvoll es ist, den Finanzhaushalt einer Gemeinde ausgeglichen zu gestalten», so der Gemeinderat Frick weiter. Die Höhe der Restkostenfinanzierung kann von der Gemeinde nicht beeinf lusst werden. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist zudem nicht zu erwarten, dass diese Kosten in Zukunft wieder sinken werden.

Selbstfinanzierung

Im Jahr 2024 konnte eine Selbstfinanzierung über 3,54 Millionen Franken erwirtschaftet werden. Diese liegt deutlich über dem Wert des Vorjahres mit 1,91 Millionen Franken. Die Selbstfinanzierung betrifft die Mittel, die aus der Erfolgsrechnung zur Finanzierung von Investitionen erzielt werden. Letztes Jahr wurden brutto Investitionen über 2,20 Millionen Franken getätigt und Investitionseinnahmen von 320 000 Franken erzielt. So entstand ein Finanzierungsüberschuss von 1,64 Millionen Franken, der zum Abbau der Schulden eingesetzt werden konnte. «Der Werterhalt der umfangreichen Infrastruktur erfordert mittelund langfristig eine deutlich höhere Selbstfinanzierung, um einen starken Anstieg der aktuellen Nettoschuld von 14,5 Millionen Franken vermeiden zu können», heisst es in der Medienmitteilung weiter. (mgt)