beRUFLIch: Wählen, was passt

Es ist wieder so weit. Man steht da, vor sich die Auslage, blickt nach links, dann nach rechts, in die Mitte. Die Auswahl ist gross. Manche wirken auf den ersten Blick vielversprechend, andere eher wie ein Kompromiss.

Simone Rufli

Man tastet sich vor. Stellt sich vor, wie es mit ihnen wäre. Prüft sie auf Eignung, Haltung, Auftreten. Manche wirken solide, andere eher extravagant. man weiss nicht recht, ob sie wirklich passen, oder scheint es nur so, auf den ersten Blick?

Die Entscheidung fällt nicht leicht. Man denkt an die Zukunft, an die Belastbarkeit, an die Alltagstauglichkeit. Wird das halten, auch über die nächsten vier Jahre hinaus? Wird das gut gehen, wenn’s mal stürmisch wird? Oder sieht es nur gut aus, solange man stillsteht?

Man fragt sich: Was ist wichtiger – Stil oder Substanz? Erfahrung oder frischer Wind? Und was, wenn man sich verwählt? Gibt’s ein Umtauschrecht? Eine Rücktrittsklausel?

Am Ende muss man sich entscheiden. Mit einem leisen Seufzer, einem inneren Schulterzucken vielleicht und der Hoffnung, dass es diesmal wirklich passt. Und während man das gewählte Stück der Lieferkette überlässt, denkt man schon weiter: Nächstes Mal wird’s einfacher. Vielleicht, vielleicht auch nicht.

Ich glaube, ich lass das mit der Online-Bestellung und schaue mir stattdessen die neue Herbstmode mal in aller Ruhe in den Läden an.