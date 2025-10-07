Bernadette Häusler feiert 45-Jahr-Chorjubiläum

Bernadette Häusler feiert 45-Jahr-Chorjubiläum07.10.2025 Rheinfelden
An der diesjährigen Delegiertenversammlung des Fricktaler Sängerbundes in Leibstadt wurden langjährige Sänger und eine Sängerin geehrt, gefeiert und besungen.
Das «Chortett Gemischter Chor Rheinfelden» ist stolz, die einzige Frau unter den Jubilierenden zu stellen. Bernadette Häusler (Bild Mitte), ehemalige und langjährige Präsidentin, ist seit 45 Jahren Mitglied. «Der Gemischte Chor Rheinfelden gratuliert ihr herzlich zum Jubiläum und dankt für ihre Treue», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)