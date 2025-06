Bei den Fakten bleiben

Zur Magdener Einwohnergemeinde-Versammlung vom 18. Juni. Was vor einiger Zeit primär in den USA in den Medien war, hat nun offenbar auch in der Gemeinde Magden Einzug gehalten. Grund der Fake News: Das Traktandum an der Gemeindeversammlung zum Pumptrack. ...

Zur Magdener Einwohnergemeinde-Versammlung vom 18. Juni.

Was vor einiger Zeit primär in den USA in den Medien war, hat nun offenbar auch in der Gemeinde Magden Einzug gehalten. Grund der Fake News: Das Traktandum an der Gemeindeversammlung zum Pumptrack. Wie bereits in der NFZ erwähnt, erwartet der Gemeinderat hier eine intensivere Diskussion. In den letzten Tagen haben verschiedene Flyer den Weg in unsere Briefkästen gefunden. Zuerst suchte offenbar eine anonym bleibende Gruppe von Anwohnern die Unterstützung, dann waren die Initianten mit einem faktenbasierten Flyer dran. Es ist schön, wenn man sich in einer Gemeinde engagiert und ja, es kann immer Befürworter und Gegner geben, wichtig dabei ist einfach, dass man bei den Fakten bleibt und die Bevölkerung nicht fehl- oder unvollständig informiert. Anhand des aktuellen Flyers der kritisch eingestellten Anwohner ist dies leider nicht erfüllt.

Ein paar Beispiele: a) Der Bevölkerung wird suggeriert, dass die Gemeinde keinen Bau von Parkplätzen vorsieht. Wer die Unterlagen für die Versammlung genau studiert hat, sieht ganz klar, dass an der Brüelstrasse visavis Werkhof fünf Parkplätze eingezeichnet sind mit Schild für exklusive Benutzung durch Pumptrack

Weiter wird vorgegeben, dass vergleichbare Pumptracks immer mindestens 50 Parkplätze zur Verfügung hät- ten. Dies ist bei keinem der angeführten Beispiele wirklich der Fall. In Gempen teilt man sich die Parkplätze mit der Schule, dem Spielplatz sowie den Wanderern. Es sind maximal 35, welche für die Mehrfachnutzung zur Verfügung stehen. In Muttenz teilt sich der kleine Pumptrack (80 m) die Parkplätze mit dem Hallenbad sowie dem Beach-Volley-Feld. Auch in Brugg sucht man die 50 Parkplätze, obwohl es sehr peripher gelegen ist. Man teilt diese mit dem Sportplatz – wie es auch in Frick der Fall ist. Mit den vorhandenen Parkplätzen bei der kath. Kirche in Magden und den 5 neuen Parkplätzen verfügt auch Magden über rund 30 Parkmöglichkeiten.

Die Verfasser schlagen vor, ein Gesamtprojekt mit maximal 350 000 Franken zu realisieren, wobei 2/3 für die Parkplätze ausgegeben werden sollen. Der Witz hier ist nur, dass genau die Anwohner ja an der Gemeindeversammlung vom Winter 2024 das Projekt Parkplätze mit abgelehnt haben. Es ist absolut unklar, wo denn all die Parkplätze gebaut werden sollten. Die Ressource Land (Pumptrack/Parkplatz) so ungleich zu verteilen, ist sicherlich fragwürdig für ein Dorf wie Magden.

Im Flyer wird ein Vergleich Magden/ Gempen angestellt. Wer die Anlage in Gempen besucht hat, sieht zwei kleine Tracks (Kinder/Flow) mit einer Gesamtlänge von max. 150m. Das Areal hat keine Aufwertung in Punkto Biodiversität erhalten und es gibt weder eine Jump-Line noch eine Rampe. Die im Flyer angegebene Fläche mit 350m2 ist nicht korrekt. Ein Blick auf die Home- page der Ersteller wie auch Masse in Google-Maps zeigen, dass auch hier eine Fläche von ca. 1000m2 benutzt wurde. Magden braucht also nicht 10 mal mehr Ressourcen, sondern rund 3 mal mehr, dafür gibt es eine Anlage mit 4 Tracks inkl. Pergola sowie Aufwertung des Areals. Also bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.

Es geht mir primär darum, dass die Stimmberechtigten auf Basis von klaren Fakten zu ihrem Urteil kommen. Dazu ist die Gemeindeversammlung sicherlich ein wichtiger Prozess. Genau so wichtig ist es aber, sich vorher gut vorzubereiten und da sind Fehlinformationen oder Fake-News nicht hilfreich.

PASCAL BENEY, MAGDEN