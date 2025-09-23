Immobilien
Behördenwahl und Abstimmung vom 28. September für Gipf-Oberfrick

  23.09.2025 Leserbriefe

Am 28. September werden wieder Weichen gestellt für eine sichergestellte Zukunft von selber erwirtschaftetem Eigentum und ebenso finanzieller Steuerbelastung. Wir wollen künftig Vertretungen in den matchentscheidenden Gremien, Gemeinderat und Finanzkommission, welche von ihrer ...

