Bäckereien Kunz und Bangerter kooperieren

Steigende Kosten, Fachkräftemangel und ein verändertes Einkaufsverhalten setzen die Bäckereibranche unter Druck. Auch die traditionsreiche Bäckerei Kunz spürt diese Entwicklung. Wie sie gestern in einer Mitteilung informierte, wird sie mit einer Bäckerei-Zusammenarbeit die Produktion stabilisieren und die Zukunft sichern. «Immer mehr Menschen kaufen weniger unterwegs ein, sind Selbstbedienung gewohnt oder gehen lieber in den Grossverteiler. Diese Veränderungen im Konsumverhalten, zusammen mit steigenden Kosten für Energie, Rohstoffe und Personal, setzen die Bäckereibranche insgesamt stark unter Druck», heisst es weiter. Die stark handwerklich geprägte Produktion sei aufwendig, die Abläufe sind im Vergleich zu den Grossverteilern wenig effizient und die Belastung der Mitarbeitenden hoch. Um diese Situation zu entschärfen, setzt Kunz neu auf eine engere Zusammenarbeit mit der Bäckerei Bangerter. Bangerter ist mit der Bäckerei Kunz wirtschaftlich verbunden und ist mit verschiedenen Filialen in der Nordwestschweiz verankert.

Wie die Bäckerei Kunz auf Anfrage der NFZ mitteilt, gibt es zum heutigen Zeitpunkt keine Entlassungen. Dieser Schulterschluss entschärfe vor allem die personelle Belastung in der Produktion Frick. Auch das Filialnetz bleibe gleich. Seit dieser Woche wird ein erstes Sortiment (darunter Nussgipfel und Wurstweggen) bei Bangerter produziert. Kunz verkauft die Produkte in seinen Filialen. «Kunz bleibt Kunz, Bangerter bleibt Bangerter» heisst es in der Information. Beide Marken treten weiterhin mit ihrer je eigenen Tradition und Qualität auf. Für die Kundschaft bleibe das Angebot unverändert bestehen. Für die Mitarbeitenden hingegen bedeute die Massnahme eine spürbare Entlastung. Die Lehrlingsausbildung in Bäckerei, Konditorei und Detailhandel läuft wie gewohnt weiter. Dank dieser Massnahmen bleibe Kunz auch zukünftig eine eigenständige Marke mit eigener Identität. (WH)