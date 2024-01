Bauverwalter Daniel Minikus verlässt die Gemeinde Magden per 31. März 2024. Er hat gekündigt. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit. Er wird eine neue berufliche Herausforderung in einer anderen Aargauer Gemeinde antreten. Daniel Minikus war seit 2011 in Magden tätig, baute die Bauverwaltung Magden auf und leitete den Fachbereich selbständig mit grosser Umsicht und Engagement", hält der Gemeinderat fest. Neben diversen Strassen- und Leitungsbauprojekten war Daniel Minikus massgeblich an diversen wegweisenden Projekten der Gemeinde, wie beispielsweise an der Sanierung der Wintersingerstrasse, dem Neubau der Halle Matte, der Gesamtrevision der Nutzungsplanung, der Schulhaussanierung, der Einführung der vollautomatischen Lecküberwachung, der Sanierung des Schwimmbads Schibelacher, dem Spielplatzneubau Badi, der Projektierung des Werkhofneubaus und Sanierung des Feuerwehrmagazins, usw. intensiv beteiligt, wofür ihm der Gemeinderat seinen Dank ausspricht. "Der Gemeinderat bedauert den Weggang sehr und wünscht Daniel Minikus viel Erfolg und Freude am neuen Arbeitsort.

Per 1. Februar 2024 wird das Büro Koch + Partner die Bauverwaltung Magden extern führen. Der Gemeinderat wird zu gegebenem Zeitpunkt die entsprechenden Zuständig- und Verantwortlichkeiten bekanntgeben.