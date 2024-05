Sommerlager der Jubla Rheinfelden/Magden

Unter dem Motto «Wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt!», gehen die Jungwacht und Blauring Rheinfelden/Magden vom 7. bis am 20. Juli ins Sommerlager an den Burgäschisee (an der Grenze der Kantone Bern und Solothurn). Die Dörfer von Runa und Jadis wurden überfallen und es werden erfahrene Abenteurer gesucht, die mithelfen, die Dörfer wieder zum Leben zu erwecken. Das Leitungsteam ist an den letzten Vorbereitungen, um dieses Lager unvergesslich zu machen. Es ist für jedes Alter etwas Tolles dabei. Auch dieses Jahr wird das Sommerlager von Jugend + Sport unterstützt. «Kinder von der ersten bis zur neunten Klasse – auch Nichtmitglieder – sind herzlich willkommen», wie es in einer Medienmitteilung heisst. (mgt)

Für Anmeldungen oder Fragen: Sara Koch, Lagerleiterin (Tel. 079 292 60 81).