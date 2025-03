Baubeginn an der Salinenstrasse im Bereich der Reha

Begegnungszone mit Tempo 20 geplant

Am Montag, 17. März, beginnen in Rheinfelden die Bauarbeiten für die Erneuerung und Umgestaltung der Salinenstrasse im Bereich der Reha.

Mit der Erneuerung der Werkleitungen und des Strassenoberbaus wird auch der Strassenraum der Salinenstrasse gestalterisch aufgewertet: Im Bereich der Reha wird die Salinenstrasse in eine Begegnungszone mit einem Tempolimit von 20 km/h umgestaltet. Das Projekt sieht eine Verschmälerung der Strassenfläche sowie ein hart gesandeter Fussweg auf dem Strassenniveau vor.

Einbahnregime in einzelnen Abschnitten

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 17. März, und dauern voraussichtlich bis Oktober. Während der Bauarbeiten kann die Salinenstrasse im Bereich der Reha in einzelnen Bauetappen im Einbahnregime befahren werden. In der Bauetappe Strassenbau kann die Salinenstrasse im Bereich Reha nicht befahren werden. Die Zufahrt zu den Privatliegenschaften ist jedoch gewährleistet.

Auch der Rütteliweg und der Flossländeweg werden erneuert

Im Zuge der Arbeiten in der Salinenstrasse werden auch der Rütteliweg (zwischen der Salinenstrasse und der Zufahrt zum Parkplatz der Reha) und der Flossländeweg erneuert respektive verschmälert. Während der Bauarbeiten am Rütteliweg wird die Bushaltestelle Reha provisorisch an die Salinenstrasse verlegt. (mgt/nfz)