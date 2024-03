Bald ist Ostern

Leckere Hasen zu Ostern: Quarkhasen

Zutaten für den Teig

300 g Mehl

2 TL Backpulver

50 g Zucker

1 Pck Vanillezucker

125 g Magerquark

1 Ei

50 ml neutrales Speiseöl

50 ml Milch

Ausserdem

1 Ei

50 g Butter 100 g Zucker ½ TL Zimt

So geht’s:

• Backofen auf 160 Grad (Umluft) resp. 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

• Mehl mit Backpulver, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel mischen.

• Quark, Ei, Öl und Milch zugeben.

• Alles zu einem glatten Teig kneten.

• Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zirka 2 cm dünn ausrollen.

• Hasen mit Hilfe eines Ausstechers ausstechen und auf ein Blech mit Backpapier legen.

• Ei verquirlen und die Hasen grosszügig damit bestreichen.

Im Backofen 18 bis 20 Minuten backen, etwas abkühlen lassen.

• Butter schmelzen, Zimt und Zucker mischen

• die noch heissen Hasen üppig mit Butter bestreichen und in Zimt-Zucker wälzen.

• Komplett erkalten lassen.

Damit das Osterei auch schön warm bleibt: Eierwärmer

Materialien:

Bastelfilz (in verschiedenen Farben)

Filzstift

Bleistift

Leim

Schere

So geht es:

• Die Formen (genügend gross für ein Ei) von Küken oder Hase mit dem Bleistift auf den Filz aufmalen (zwei Stück pro Wärmer)

• Alle Teile sorgfältig ausschneiden

• Die Ränder der beiden Körperstücke mit Leim aufeinander kleben.

• Nun kann man Flügel Arme und weitere Teile ausschneiden und auf den Eierwärmer kleben.

• Nun nur noch Mund, Augen und Nase mit dem Filzstift aufmalen.

Aus Eierkarton gebastelt: Eierbecher

Materialien:

Eierkarton

Farbiges Papier

Schere

Leim

Filzstift

So geht es:

• Aus dem Eierkarton eine Spitze mit Vertiefung für die Eier herausschneiden • Aus dem farbigen Papier, die Flügel, den Kamm und den Schnabel ausschneiden

• Mit dem Leim die einzelnen Teile am Eierkarton ankleben

• Die Augen mit dem Filzstift aufmalen.

Tipp: Die Hühner und Hähne können noch mit Federn weiter verziert werden.

Kreatives mit Holzkugeln: Hasen

Materialien:

Holzkugeln durchbohrt, (in verschiedenen Grössen)

Chenilldraht

Pom Poms

Farbe

Pinsel

Leim

So geht es:

• Die Holzkugeln nach Lust und Laune bemalen, gut trocknen lassen.

• Einen langen Chenilldraht in der gewünschten Farbe nehmen, in der Hälfte biegen und zwei Hasenohren formen.

• Die beiden Drahtenden durch die kleine Kugel ziehen und den restlichen Draht durch die grosse Kugel ziehen.

• Unten an der grossen Kugel zwei Hasenfüsse formen und den Rest des Drahtes wieder unten in die Kugel stecken.

• Jetzt fehlt nur noch der Hasenschwanz (Blume): Den Pom Pom einfach hinten mit dem Leim ankleben.