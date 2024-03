Bahnhof, Badi, MZH

Für das Auftaktforum vom Samstag, 16. März, von 8.30 bis 14 Uhr in der Dreifachturnhalle in Frick haben sich bereits zirka 70 Personen aus allen Quartieren und Altersklassen angemeldet. Es hat noch Platz für weitere Interessierte, schreibt die Gemeinde Frick. Bis am Mittwoch, 13. März, werden daher weiterhin Anmeldungen entgegengenommen (Anmeldung entweder direkt über die Homepage www. frick.ch oder aber kanzlei@frick.ch wie auch telefonisch unter 062 865 28 00). Am Forum werden insbesondere die folgenden Grossprojekte vorgestellt und mit der Bevölkerung diskutiert: Weiterentwicklung Bahnhof, Ersatzneubau Mehrzweckhalle 1958 sowie Ersatzneubau Hallenbad. Nach dem Auftaktforum werden gemeinsam offene Fragen in A rbeitsgruppen zu Handen des Ergebnisforums vom 24. August bearbeitet und beantwortet werden. (mgt)