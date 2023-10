Auto touchiert in Stein ein Kind und fährt weiter

Ein Vierjähriger wollte in Stein die Strasse überqueren. Dabei wurde er von einem Auto touchiert. Der Autofahrer hielt kurz an, fuhr dann jedoch in unbekannte Richtung weiter. Der Junge wurde ins Spital transportiert.

Am Donnerstag, 12. Oktober, um etwa 17.45 Uhr, beabsichtigten drei Personen die Münchwilerstrasse in Stein, auf Höhe vom Sportplatz, zu überqueren. Als der Vierjährige die Strasse betrat, erfasste ihn ein Auto und der Junge wurde zu Boden geschleudert. Der Lenker des grauen Autos hielt kurz an und habe etwas gesagt. Der unbekannte Mann sei dann wieder in sein Auto gestiegen und davongefahren.

Beim Unfall verletzte sich der Junge und musste ins Spital transportiert werden. Er dürfte sich leichte bis mittlere Verletzungen zugezogen haben.

Das Verursacherfahrzeug wird als älterer, grauer Kleinwagen beschrieben, ähnlich VW Polo oder VW Golf. Der Fahrzeuglenker wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt.

Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder dem Fahrzeuglenker machen können. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) oder jeder andere Polizeiposten nimmt die Hinweise entgegen.