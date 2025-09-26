Ausflug des Chortett Gemischter Chor Rheinfelden

Der diesjährige Vereinsausflug brachte die Mitglieder des Chortett Gemischter Chor Rheinfelden zur Basler-Chornacht.

Sie lauschten den diversen Chören, die verschiedene Plätze der Basler Innenstadt singend zum Klingen brachten. «Wir liessen uns begeistern und inspirieren von der Vielseitigkeit des Chorgesanges der Region und erlebten einen Abend mit vielen Highlights und einem gemütlichen Beisammensein.» Mit dem ÖV fuhren sie zum Wettsteinplatz und spazierten zur Kleinbasler Anlegestelle der Münster-Fähre. Dort auf den Treppenstufen genossen sie bei milder Herbstsonne einen gemütlichen Apéro. Eine Fahrt mit der Basler Fähre Leu ist immer ein besonderes Vergnügen. Sie brachte die Fricktaler über den Rhein zur Pfalz mit der schönen Aussicht. Im eindrücklichen Kreuzgang des Münsters sangen sie spontan vierstimmig das Lied «Heaven is a Wonderful Place», was wunderbar zusammenpasste. Danach schlenderten sie durch kleine Gassen und über den Marktplatz zum lauschigen Andreasplatz, um dort den ersten Chören bei ihren Kurzvorträgen zuzuhören. «Wir bewunderten den Mut unseres Mitsängers Rainer, der mit dem Seemannschor Störtebekers Basel mitsang und beim «Whiskey»- Song ein Solo gab, und wir sangen gerne mit beim Klassiker ‹What Shall We Do with the Drunken Sailor›». Beim Restaurant Zum Braunen Mutz stiessen sie nochmals auf die schöne Chorgemeinschaft an und assen im Innenraum an der langen Tafel ein Abendessen à la carte. «So freut man sich schon auf das Wiedersehen in der Kapuzinerkirche am Montagabend während der Chorprobe!» (mgt)

Weitere Bilder auf: www.chortett.jimdofree.com