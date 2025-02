Der Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg profitiert von Mergel, der aktuell beim Aushub für die Überbauung Blaie in Frick anfällt. Weil der Winter für Unterhaltsarbeiten an Wald- und Flurwegen aber ungünstig ist, wird das Material in Elfingen zwischengelagert. (sir)

...