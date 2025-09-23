Augat und Schmidli übernehmen Verantwortung!

Die Gemeinde Kaisten kann nur dann weiter attraktiv für ihre Bürgerinnen und Bürger sein, wenn sie finanziell auf soliden Beinen steht. Gesunde Finanzen sind das A und O – sie sind die Grundlage dafür, dass wichtige Leistungen wie Kinderbetreuung, Schulen, Kultur- ...

Die Gemeinde Kaisten kann nur dann weiter attraktiv für ihre Bürgerinnen und Bürger sein, wenn sie finanziell auf soliden Beinen steht. Gesunde Finanzen sind das A und O – sie sind die Grundlage dafür, dass wichtige Leistungen wie Kinderbetreuung, Schulen, Kultur- und Sportangebote, aber auch die Pflege von Strassen und Grünflächen zuverlässig erbracht werden können.

Werden die Finanzen dauerhaft aus dem Gleichgewicht gebracht, leidet nicht nur die Handlungsfähigkeit der Verwaltung, sondern auch die Lebensqualität vor Ort. Investitionen in die Zukunft lassen sich nur dann realisieren, wenn die Gemeinde wirtschaftlich umsichtig haushaltet.

Transparenz, Sparsamkeit und Weitsicht sind daher unverzichtbar. Nur so bleibt unsere Gemeinde lebenswert, attraktiv und zukunftsfähig – für Jung und Alt gleichermassen.

Damit das so bleibt, empfehle ich Ihnen zwei unternehmerische, lösungsorientierte, integre Persönlichkeiten mit Weitblick, langjähriger Führungserfahrung und hohem finanziellem Fachwissen zur Wahl: Robert Augat, eidg. dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling in den Gemeinderat und Markus Schmidli, eidg. dipl. Bankfachexperte, in die Finanzkommission.

ADRIAN ACKERMANN, PRÄSIDENT FDP, KAISTEN