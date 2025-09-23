Immobilien
Augat und Schmidli übernehmen Verantwortung!

  23.09.2025 Leserbriefe

Die Gemeinde Kaisten kann nur dann weiter attraktiv für ihre Bürgerinnen und Bürger sein, wenn sie finanziell auf soliden Beinen steht. Gesunde Finanzen sind das A und O – sie sind die Grundlage dafür, dass wichtige Leistungen wie Kinderbetreuung, Schulen, Kultur- ...

