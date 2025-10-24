Auftritte mit Herzblut und Heiterkeit

Jahreskonzert des Gospelchors Rheinfelden

Der Gospelchor Rheinfelden, unter der Leitung von Akira Tachikawa, gab kürzlich in der reformierten Kirche Rheinfelden sein Jahreskonzert. Es stand unter dem Thema «Lean on me» und umfasste Songs aus den 33 Jahren, in denen der Chor inzwischen besteht.

Andreas Fischer

Ob das klar sei, fragte Akira Tachikawa das in grosser Zahl erschienene Publikum mit gespielter Strenge. Es solle bei der Melodie bleiben, der Chor mache etwas anderes. Nach dem Probedurchlauf zeigte er sich zufrieden: «Das war schön», sagte er mit seinem sympathischen japanischen Akzent, «suuuper». Das Publikum lachte, der Chor ebenfalls. In jedem der vier Blöcke gab es einen Song, bei dem die Zuhörenden zum Mitsingen eingeladen wurden. Es waren bekannte, eingängige Lieder wie «We shall overcome». Die Gospels, welche der Chor vortrug, sind hingegen zum Teil komplex arrangiert. Manche gehen zurück auf Chester Gill (1928-2003), den charismatischen, aus der Karibik stammenden Gründer und ersten Dirigenten des Gospelchors. Nach Gills Tod übernahm Christoph B. Herrmann den Chor und leitete ihn bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2019. Auch auf ihn gehen zahlreiche Arrangements aus dem Repertoire zurück. Bei den Aufführungen ist hörbar, dass viele der Sängerinnen und Sänger schon seit den Anfängen dabei sind. Sie kennen die alten Lieder auswendig und singen sie wirklich «by heart», aus ganzem Herzen.

Dass der Chor indessen nicht in nostalgischen Erinnerungen schwelgt, dafür sorgte der aktuelle Dirigent. Seine Arrangements forderten die Sängerinnen und Sänger; am Schluss wurde ihm für seine Geduld und Beharrlichkeit in den Proben gedankt. Auch Akira Tachikawa ist mit Herzblut bei der Sache, das sieht man seinem ebenso präzisen wie leidenschaftlichen Dirigat an. Im Refrain des letzten und anspruchsvollsten Songs, einem von Tachikawa arrangierten Anbetungslied, heisst es: «Ich gebe dir mein Leben, meine Liebe, mein Alles.»

Kanaan als Codewort für Kanada

Die Ansagen von Peter Bretscher, Urgestein im Tenor, waren interessant und informativ. «Down in the River to Pray», führte er aus, sei ursprünglich ein Stammeslied von amerikanischen Ureinwohnern gewesen und nachträglich christlich adaptiert worden, und «I’m on my Way to Canaanland» singe von der Flucht in die Freiheit, wobei «Kanaan» ein Codewort für Kanada sei, also ein Land, wo es keine Sklaverei gibt.

Die Kollekte beider Konzerte geht an den Verein Freiwilligenarbeit Asyl Kaiseraugst; dies wurde von dessen Präsidentin Cécile Cassini angekündigt. Der Chor sang teilweise a capella, manche Lieder begleitete der Kirchenmusiker der reformierten Kirchgemeinde Region Rheinfelden, Rani Orenstein, auf dem Klavier, und zwischendurch liess die Flötistin und Oboistin Ayelet Karni ihre Instrumente erklingen. Am Schluss gab Peter Bretscher den bei solchen Konzerten oft zu hörenden Hinweis: «Wenn jemand Lust bekommen hat, bei uns mitzumachen, ist er oder sie herzlich willkommen!» Der Gospelchor Rheinfelden hat, wie viele Chöre, Nachwuchssorgen. Dass er aber pulsiert, lebt, begeistert, das war an diesem Abend hör- und spürbar.