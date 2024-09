Die GLP Fricktal ist kürzlich offiziell in den Wahlkampf für die Grossratswahlen 2024 gestartet. Im Rahmen der Veranstaltung «Wähl-Bar», die in der Altstadt von Rheinfelden und in Frick vor dem Gemeindehaus stattfand, nutzten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ...