Familiengottesdienst zu Weihnachten in Stein

Am Sonntag, 24. Dezember, um 16 Uhr findet ein Familiengottesdienst in der katholischen Kirche in Stein statt. Der Kinder- und Jugendchor der Singschule Stein führt das Weihnachtsmusical «Die Räuber von Bethlehem» auf. Die ...