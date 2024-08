Am Dienstag, kurz vor 02.30 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über mehrere verdächtige Personen in einem Quartier in Eiken ein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau in Frick drei tatverdächtige Personen ...