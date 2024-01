Auch die Erstligamannschaften starten erfolgreich

Nachdem am vorherigen Wochenende ein Grossteil der Möhliner Radballer zu ihrem ersten Meisterschaftseinsatz kam, war es am Samstag auch für die Erstligisten soweit. Gleich drei Teams konnten die ersten Punkte sammeln. Luc und Tom Graf trafen zuerst auf ihre Vereinskollegen Stuart Müller und Ersatz Marc Graf und konnten diese erste Partie für sich entscheiden. Auch in den restlichen Spielen konnte den Graf-Brüdern niemand gefährlich werden und sie übernehmen somit gleich die Tabellenspitze. Doch auch Stuart und Marc lassen sich keine weiteren Punkte abnehmen und gewinnen die restlichen Begegnungen, was sie auf Zwischenrang drei katapultiert.

Am Nachmittag kamen Renato Bianco und Fabian Burch zu ihrem ersten Einsatz. Ein solider Start beschert den Rheinsternlern die ersten sechs Punkte nach zwei Spielen. Im letzten Match des Tages konnten sie gegen ein harmonierendes St. Gallen nicht viel ausrichten und müssen die erste Niederlage einstecken. Zwischenrang sechs ist aber auch für das dritte Möhliner Team ein guter Finalkurs und lässt alle drei Duos in der oberen Tabellenhälfte glänzen. (mgt)