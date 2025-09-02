Die Asiatische Tigermücke soll sich nicht weiter ausbreiten

Im Fricktal ist die Asiatische Tigermücke bislang in den vier Gemeinden Kaiseraugst, Rheinfelden, Möhlin und Stein festgestellt worden. Mit der Schulung von Werkhof-Mitarbeitern will der Kanton die Ausbreitung der invasiven ...

Das untere Fricktal ist ein Hotspot der invasiven Art

Im Fricktal ist die Asiatische Tigermücke bislang in den vier Gemeinden Kaiseraugst, Rheinfelden, Möhlin und Stein festgestellt worden. Mit der Schulung von Werkhof-Mitarbeitern will der Kanton die Ausbreitung der invasiven Art eindämmen.

Valentin Zumsteg

Die Asiatische Tigermücke scheint gekommen zu sein, um zu bleiben. Die invasive Art unterscheidet sich von der gewöhnlichen Mücke durch ihr aggressives Stechverhalten: Sie sticht tagsüber und mehrmals hintereinander. Gleichzeitig ist sie eine potenzielle Überträgerin von Tropenkrankheiten. Im Aargau ist das untere Fricktal ein Hotspot der Asiatischen Tigermücke. «Ich kann festhalten, dass nach wie vor die vier Gemeinden Kaiseraugst, Rheinfelden, Möhlin und Stein direkt von Tigermücken betroffen sind», erklärt Thomas Hufschmid von der Koordinationsstelle Neobiota des Kantons Aargau.

Fokus auf das Fricktal

Seit 2023 wird im Aargau ein kantonales Monitoring durchgeführt. In der ersten Saison lag der Fokus auf Fernverkehrs-Busbetrieben. «Im Rahmen dieser Über wachung wurden keine Tigermücken festgestellt, jedoch gab es positive Meldungen von der Bevölkerung in Rhein felden», so Hufschmid. Aufgrund dieser Hinweise wurde das komplette Fallenmonitoring 2024 im Fricktal fokussiert, rund um den Fundort und zusätzlich im Gebiet des Feldschlösschen-Areals (die NFZ berichtete). Im Laufe der Saison gab es weitere Meldungen aus Möhlin, Stein und Kaiseraugst.

Auf die aktuelle Saison 2025 ist das Fallenmonitoring in den vier betroffenen Gemeinden abermals ausgeweitet worden, von anfänglich sechs Fallen im Jahr 2023 auf mittlerweile über 60. «Im Rahmen der diesjährigen, noch laufenden Überwachung wurden in allen vier Gemeinden wiederum einzelne Mücken entdeckt», schildert Hufschmid. «Aus diesem Grund wurden die Bekämpfungszonen entsprechend vergrössert und teilweise mit zusätzlichen Fallen bestückt.»

Verdächtige Mücken melden

Damit weitere Gemeinden bereits frühzeitig über die Tigermücken und die Bekämpfungsmassnahmen informiert sind, ist am vergangenen Donnerstag in Magden ein Schulungsanlass durchgeführt worden. Teilgenommen haben Mitarbeiter der Werkhöfe von Magden, Eiken, Münchwilen, Mumpf und Wegenstetten. «Alle Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat, das zum Anwenden von Larvizid gegen die Tigermücke befähigt», erklärt Hufschmid. Er hat einen Wunsch an die Bürgerinnen und Bürger: «Sie sollen aufmerksam sein, verdächtige Mücken melden und während der warmen Monate Brutstätten in ihren Gärten vermeiden.»

So sind Asiatische Tigermücken zu erkennen: schwarz-weiss gestreifte Beine, letzter Teil der Hinterbeine ist weiss. Schwarzer Rücken mit weisser Linie in der Mitte. Sehr klein (0,5 bis 1 Zentimeter). Verdachtsfälle sollen mit Foto gemeldet werden: www.muecken-schweiz.ch