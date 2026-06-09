Arbeitslosenquote unverändert

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im Mai 2026 insgesamt 12 828 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,3 Prozent geblieben. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,1 Prozentpunkte zugenommen. ...

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im Mai 2026 insgesamt 12 828 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,3 Prozent geblieben. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,1 Prozentpunkte zugenommen. Schweizweit blieb die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,0 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr nahm sie um 0,2 Prozentpunkte zu. Im Bezirk Laufenburg beträgt die Quote 2,8 Prozent, im Bezirk Rheinfelden 3,5 Prozent. (nfz)