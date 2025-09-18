Immobilien
Andrea Hügli wieder in den Gemeinderat

  18.09.2025 Leserbriefe

Im April wurde Andrea Hügli in den Gemeinderat Kaiseraugst gewählt. Seit ihrer Wahl war sie in verschiedenen Funktionen tätig. Am 1. September übernahm sie das Ressort Bildung und Kultur. Mit einer 10-jährigen Erfahrung in der vormaligen Schulpflege und Kenntnissen ...

