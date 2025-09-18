Andrea Hügli wieder in den Gemeinderat

Im April wurde Andrea Hügli in den Gemeinderat Kaiseraugst gewählt. Seit ihrer Wahl war sie in verschiedenen Funktionen tätig. Am 1. September übernahm sie das Ressort Bildung und Kultur. Mit einer 10-jährigen Erfahrung in der vormaligen Schulpflege und Kenntnissen ...

Im April wurde Andrea Hügli in den Gemeinderat Kaiseraugst gewählt. Seit ihrer Wahl war sie in verschiedenen Funktionen tätig. Am 1. September übernahm sie das Ressort Bildung und Kultur. Mit einer 10-jährigen Erfahrung in der vormaligen Schulpflege und Kenntnissen der Schulen Kaiseraugst ist sie befähigt, diese Aufgabe zu meistern. Das Bildungswesen im Kanton Aargau wird, getragen durch die neue kantonale Bildungsdirektorin, in den nächsten Jahren einige Änderungen erfahren. Sie wird versuchen einige grundsätzliche Anpassungen vorzunehmen. Deshalb ist es wichtig, dass auf der Ebene Gemeinde eine Person Verantwortung übernimmt, welche nicht auf alten, ausgefahrenen Geleisen weiterfährt. Andrea Hügli wird für Veränderungen stehen, neue Wege beschreiten und dort ihre Schwerpunkte zu setzen wissen.

MEINRAD SCHMID, ALT-GEMEINDERAT, KAISERAUGST