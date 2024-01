Am Bahnhof Aarau: viel Gewalt am Stephanstag

Kurz nach 20.40 Uhr ging die erste Meldung eines Streits in der Unterführung des Bahnhof Aarau ein. Ein 25-jähriger Afghane erlitt dabei eine Stichverletzung und musste in Spitalpflege gebracht werden. Ein weiterer Afghane wurde ebenfalls mit Faustschlägen eingedeckt und verletzt, auch er musste ins Spital verbracht werden. Im Zuge der Ermittlung konnten drei Afghanen – alle zwischen 16 und 20 Jahre alt – ermittelt und festgenommen werden. Knapp zwei Stunden später kam es zu einem zweiten Vorfall am Bahnhof Aarau, in welchem wiederum drei Afghanen – alle zwischen 17 und 18 Jahre – verwickelt waren. Die drei jungen Männer werden verdächtigt, zwei Eritreer – 27 und 29 Jahre alt – mit Faustschlägen eingedeckt und verletzt zu haben. Nebst einem der Eritreer musste auch einer der jungen Afghanen in Spitalpflege verbracht werden, da er sich bei dieser Auseinandersetzung selber verletzte.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Hergang dieser Streitigkeiten nimmt der Ermittlungsdienst Süd der Kantonspolizei in Buchs (Telefon 062 835 80 26) entgegen. (mgt)