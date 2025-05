«Missen Impossible»: ein Comedy-Abend in Möhlin

Wie zwei alte Freundinnen, die sich zum Prosecco treffen, tauschten sich die «Missen Impossible» Linda Carmen und Rebecca Ritz über allerlei

Themen aus, die Frauen so unter den Nägeln brennen, und bedienten dabei auch so manches Klischee.

Eingeladen hatte die Möhliner Kulturkommission «4313Kultur» und der Abend begann mit der bekannten Melodie von «Mission Impossible», zu der die beiden Künstlerinnen geschmeidig wie Panther auf der Bühne performten. Ein lasziver Blick zum Schluss, f liegende Lederjacken und los ging es mit dem Programm: Kindererziehung, die verschiedenen Phasen der Kinderentwicklung bis zum Teenie und die Missverständnisse zwischen Mann und Frau genauso wie der Rollenspagat zwischen Mutter und Frau – dies alles wurde im plätschernden Geplauder angesprochen. Sowohl die Männer als auch die Frauen im Publikum fühlten sich jederzeit voll verstanden, denn vieles von dem, was auf der Bühne angesprochen wurde, konnten die Anwesenden nur zu gut nachvollziehen.

«Bekommt Ihr Gehirn auch Arbeitslosengeld?»

Es waren jede Menge flapsige Sprüche dabei, die verhinderten, dass der Abend in psychologische Untiefen abglitt. Manchmal nah oder auch unter der Gürtellinie, aber immer mit einem Augenzwinkern, fühlten sich die Anwesenden gut unterhalten. Zum Ende des Programms wurden noch sechs Männer auf die Bühne gebeten, um beim «Macho-Tanz» mitzumachen. Rebecca und Lind teilten sie in unterschiedliche Männertypen ein – Macho, Nerd und «Chiller» – und gemeinsam wurde eine kleine Choreographie zum Lied «Macho, Macho» dargeboten. Die Männer waren voll dabei und hatten in ihren Rollen sichtlich Spass.

Der Applaus des Publikums war ihnen sicher!

Es entsprach vielleicht nicht immer der momentanen Lebensphase der Zuschauenden, doch mit ihrer erfrischenden Art zogen Linda Carmen und Rebecca Ritz trotzdem alle in ihre Welt hinein. Wenn etwa Kinderweinen aus dem «Backstage»- Bereich «erklang», wurden alle mucksmäuschenstill, damit die «Kinder» sich nur möglichst schnell wieder beruhigen konnten.

Die Tücken des Mami-Seins

Auch diese Phase wird vorübergehen, und wenn sich eines Tages die Kinder als Jugendliche mit den Lehrpersonen anlegen und der Mann vielleicht in fremden Gefilden jagen geht, sind die beiden Künstlerinnen auf jeden Fall schon vorbereitet. Das Publikum dankte den beiden Comedy-Ladies mit herzlichem Applaus und nahm sicher einige Lachfältchen mehr mit nach Hause. (mgt)