Alkohol- und Tabaktestkäufe zeigen Wirkung

Im vergangenen Jahr wurden im Bezirk Rheinfelden wieder Alkohol- und Tabak-Testkäufe durchgeführt. Rund 82 Prozent der Betriebe halten sich an die Alkoholbeschränkungen, wie die Stadt Rheinfelden mitteilt. Beim Tabak sind es sogar 100 Prozent. Das kantonale Gastgewerbegesetz bestimmt, dass die Abgabe von vergorenen alkoholischen Getränken an Jugendliche unter sechzehn Jahren und von gebrannten alkoholischen Getränken an Jugendliche unter achtzehn Jahren verboten ist. Die Überwachung dieser Bestimmungen obliegt den Gemeinden. Dies tun sie seit ein paar Jahren mittels Testkäufen. Die jüngsten Testkäufe im Bezirk beweisen, dass der Jugendschutz in Gaststätten, Verkaufsstellen und Vereinen ernst genommen wird. Von den getesteten Betrieben haben sich 82 Prozent an die Verkaufsbestimmungen gehalten. Dieser Wert ist besser als vor fünf Jahren (73 Prozent) und erheblich besser als vor vielen Jahren, als mehr als die Hälfte der Betriebe den Test nicht bestanden haben. Die fehlbaren Verkaufsstellen wurden von der Regionalpolizei unteres Fricktal mündlich und von den Gemeinden schriftlich ermahnt. Gemäss kantonalem Gesundheitsgesetz ist die Abgabe von Zigaretten an Jugendliche unter sechzehn Jahren verboten. Von den getesteten Betrieben haben sich alle an die Verkaufsbestimmungen gehalten. Trotz des positiven Resultats werden die Alkohol- und Tabaktestkäufe weitergeführt. (mgt)