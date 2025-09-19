«Agri Solar» wird unterstützt

Unter den vielen gemeinnützigen Projekten, welche einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds erhalten, befindet sich auch das Solarprojekt des FiBL in Frick.

Beim Pilotprojekt «Agri Solar» des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) in Frick werden innovative Nutzungsszenarien von Photovoltaikanlagen in der Landwirtschaft erforscht. Mit Photovoltaik können landwirtschaftliche Flächen zugleich für die Produktion von Lebensmitteln und zur Nutzbarmachung erneuerbarer Energie verwendet werden. Dieses Pilotprojekt wird mit 850 000 Franken unterstützt. Auch der Bio-Viehtag in Frick, welcher am 29. Oktober stattfindet, wird mit 10 000 Franken gefördert. Dabei erhalten Bäuerinnen und Bauern sowie Interessierte die Möglichkeit, die aktuellen Trends, Herausforderungen und Chancen der Bio-Landwirtschaft zu diskutieren. Im Fokus steht das Thema «Bio-Tierhaltung», welches für die Wirtinnen und Wirte ebenso zentrale Bedeutung hat wie für die gesamte Branche der Land- und Ernährungswirtschaft. Am Bio-Viehtag werden unter anderem auch Tiere und, anhand von praxisnahen Beispielen, Einblicke in mögliche Lösungsansätze präsentiert.

Für die Erfassung und Inventarisierung von paläontologischen Klein- und Kleinstfunden erhält das Dinosauriermuseum in Frick einen Beitrag von 16 000 Franken. Weitere Projekte im Fricktal, welche gefördert werden, sind das Lehrertheater in Möhlin mit 10 000 Franken, die grenzüberschreitende Kulturnacht in Laufenburg mit 6250 Franken, der SlowUp Hochrhein mit 10 000 Franken, der SlowUp Dreiland mit 21 000 Franken und der Verein Flying Science mit 5000 Franken für ihr Projekt in Rheinfelden zum Thema «Zufall». (nfz)