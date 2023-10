Ärgerliche Auswärtsniederlage

HSG Ehrendingen Celtics– SG TSV Frick 1: 30:27

Die Fricker 1. Liga-Handballer verlieren gegen die Celtics aus Ehrendingen 30:27 (15:15) und verpassen somit den Vorstoss in der Tabelle.

Die Partie in Baden begann ausgeglichen und nach fünf Spielminuten führten die Celtics knapp mit 3:2. Doch im Angriffsspiel der Fricker schlichen sich vermehrt Fehler ein, sei es durch Fehlwürfe oder technische Fehler. Die Celtics nutzten dies und bauten ihren Vorsprung auf 5:2 aus. Obwohl sich das Angriffsspiel der Fricker wieder stabilisierte, konnten sie bis zur 15. Minute keinen Boden gutmachen und die Gastgeber lagen weiterhin mit 10:7 vorne. Auffällig war, dass die Tore hauptsächlich über den Rückraumspieler Cedric Thomann oder die beiden Kreisläufer erzielt wurden. Die Fricker Abwehr wirkte zu passiv und die Absprache funktionierte nicht optimal.

Die zweiten 15 Minuten der ersten Halbzeit liefen für Frick besser. Sie zwangen den Gegner zu Fehlern im Angriff, da die Abwehr besser funktionierte und Flavio Concas besser unterstützt wurde. Am Ende der ersten Halbzeit stand es 15:15. In der Kabine herrschte jedoch keine grosse Zufriedenheit, denn die Abwehrleistung war grösstenteils überhaupt nicht zufriedenstellend.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem offenen Schlagabtausch, und die Fricktaler gingen sogar in der 38. Spielminute erstmals in Führung. Das Spiel blieb spannend, doch die Fricker verpassten es immer wieder, entscheidend davonzuziehen, da sie viele Chancen vor dem gegnerischen Tor liegenliessen. Die Spielauslösungen wurden gut ausgeführt und danach wurde oft die 1:1 Situationen an Jan Hauser überlassen, was das Team enorm berechenbar im Angriff machte. Nach 58 Minuten stand es 27:27. Leider erlebten die Fricker in den letzten zwei Minuten eine schlechte Phase und verloren das Spiel mit 30:27.

Fazit zur Niederlage

Wie schon in dieser Saison zuvor, verhinderten Fehlwürfe im Angriff, dass der Vorsprung ausgebaut wurde. Die Abwehr zeigte phasenweise Passivität und eine schlechte Zuordnung auf. Zudem sollten die 2-Minuten-Strafen reduziert werden, da ständiges Unterzahlspiel viel Kraft kostet. Mit dieser Niederlage verpassen die Fricker den Anschluss nach oben und im Tabellenkeller wird es enger und allmählich ungemütlich.

Am nächsten Samstag, 28. Oktober, treten die Herren 1 des TSV Frick auswärts gegen den Tabellenführer HSG Siggenthal/Baden-Endingen an. (mgt)