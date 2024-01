Adventliche Streicherklänge

Konzert der Musikschule Frick

In der katholischen Kirche erfüllten am Sonntagabend über 40 Instrumentalschülerinnen und -schüler den barocken Raum mit herrlichen Streicherklängen. Die Streicherensembles der Musikschule Frick, diesmal unterstützt vom Vocalensemble Singbells, luden ein zum traditionellen Adventskonzert. Schon früh am Nachmittag wurde fleissig geprobt und eingerichtet, und so waren nicht nur das zahlreich erschienene Publikum, sondern auch die Schülerinnen und Schüler gespannt und etwas aufgeregt.

Die String Tigers eröffneten das Konzert, gefolgt von Arco Baleno. Beide Ensembles schwebten zwischen weltlicher und adventlicher Musik. Violintrios wechselten ab mit den engelsgleichen Stimmen der Singbells und verbreiteten vorweihnächtliche Stimmung. Mit dem 1. Satz des Brandenburgischen Konzerts Nr. 4 von Johann Sebastian Bach füllte das Jugendorchester unter der Gesamtleitung von Regula Keller die Kirche mit ihrem wuchtigen Klang. Gemeinsam öffneten die Ensembles mit dem Werk «Was Gott tut, das ist wohlgetan» aus der Kantate 99 ein klein wenig die Himmelstür zur bevorstehenden Weihnachtszeit. Ein wahrlich beeindruckendes Konzert. (mgt)